Aleksandar Hamilton, prvi sekretar američkog trezora i istaknuti federalista, umešao se u aferu koja je izazvala pravu buru u političkom životu krajem 18. veka. Hamilton je bio u ljubavnom odnosu sa Marijom Rejnolds, dok su oboje bili u braku sa drugim osobama, što je kasnije poznato kao seksualni skandal Hamilton-Rejnolds.

Marijin suprug je iskoristio situaciju i pokušao da iznudi novac od Hamiltona kako bi zadržao aferu u tajnosti. Hamilton je pristao na uplate kako bi sprečio skandal, ali njegova tajna nije dugo ostala skrivana. Godine 1797, kada Hamilton više nije bio sekretar trezora, novinar Džejms Kalender javno je otkrio aferu.

U pokušaju da zaštiti svoj ugled i iskupi se pred javnošću, Hamilton je izdao javnu izjavu u kojoj se izvinjavao i priznao krivicu, pišući:

"Ova ispovest nije data bez srama… Nikada neću prestati da osudjujem sebe zbog bola koji može naneti srcu koje je zaslužilo svu moju zahvalnost, vernost i ljubav."

Skandal je značajno uticao na Hamiltonovu reputaciju i ostaje jedna od najpoznatijih privatnih afera u američkoj političkoj istoriji.

Otkrivanje i ucena

Aferu je otkrio Džejms Rejnolds, suprug Marije Rejnolds, koji je počeo da ucenjuje Hamiltona novcem kako bi sačuvao tajnu. Kasnije su Rejnolds i njegov saradnik Džejkob Klingman optužili Hamiltona za finansijske malverzacije i spekulacije državnim sredstvima, pokušavajući da dodatno iskoriste situaciju.

Rejnoldsova brošura

Da bi se očistio od optužbi za finansijske zloupotrebe, Hamilton je 1797. godine javno priznao aferu u dokumentu poznatom kao Rejnolds Pamphlet. Time je dokazao da nije bio umešan u finansijske zločine, ali je njegova reputacija ozbiljno narušena zbog javnog otkrivanja lične nevernosti.

Porodična podrška i posledice

Hamiltonova supruga, Elizabet Šajler Hamilton, javno ga je podržala uprkos ogromnom javnom poniženju, ali afera je ostavila dubok emotivni trag i na njoj. Skandal je ostao upamćen ne samo zbog lične drame, već i kao primer kako privatni život političara može ozbiljno uticati na javni ugled.