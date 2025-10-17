da li ste saglasni?

Taste Atlas je ažurirao listu najgore srpske hrane po svojim ocenama.

Na prvom mestu je i dalje živa pljeskavica, ali neslavna lista najgorih srpskih jela je malo drugačija u odnosu na prošlu godinu.

Inače, treba je svakako uzimati s rezervom, jer je zasnovana na glasovima „stručnjaka“ s Taste Atlas platforme i u pitanju su jela koja imaju najslabije prosečne ocene – tako je, na primer, u top 10 ušla makovnjača, s ocenom 3,8 od mogućih 5 (što uopšte nije tako loše).

I ostatak liste je diskutabilan – pogledajte.

Omiljeno „sirotinjsko jelo“ koje stranci ne mogu da razumeju, ali za mnoge u Srbiji je taj suvi hleb osim mlekom natopljen toplinom doma.

Popara Foto: Pritnscreen

Ko normalan može da stavi makovnjaču na ovu listu? Možda je njima previše maka, nama taman koliko treba da zamiriše cela kuća.

Makovnjača Foto: Profimedia

8. Škembe čorba

Jasno je da turisti beže od tog jakog mirisa škembića, ali kod nas se u ovo jelo kunu kao u najbolji lek posle burne noći.

škembići Foto: Iakov Filimonov / Alamy / Profimedia

7. Riblji paprikaš

Možda je malo teže naći pravo mesto da se proba dobra riblja čorba – ali oni koji su ga našli, ili možda učestvovali u pripremi kotlića uz reku, sogurno bi je svrstali u najbolja jela.

riblji paprikaš Foto: Profimedia

6. Leskovačka kavurma

Masna i jaka, tradicionalno se priprema kad zahladni i treba nam energija za sve.

kavurma Foto: Zoonar/MYCHKO, Zoonar GmbH / Alamy / Profimedia

5. Srpska salata

Srpska salata je ovde predstavljena kao „verzija šopske salate“, samo bez sira. Možda zato nije ostavila utisak.

srpska salata Foto: Peter Erik Forsberg/Food / Alamy / Alamy / Profimedia

4. Čorba od spanaća

Ni nama nije jasno odakle sad čorba od spanaća među srpskim jelima, ali zelena je i zdrava, možda nije fotogenična, ali miriše na domaću kuhinju i zdrav obrok.

čorba od spanaća Foto: Profimedia

3. Rezanci s makom

Skromno jelo koje nas vraća u detinjstvo – samo stranci bi mogli da ih potcene.

rezanci sa makom Foto: Alena Ceplová / Česká ilustrační fotografie / Profimedia

2. Pihtije

Pihtije ili voliš ili ne voliš.

Pihtije Foto: Shuterstock

1. Živa pljeskavica

Možda nikad niste ni čuli za živu pljeskavicu, ali u pitanju je specijalitet koji se služi u restoranu „Kod Bore“ u Sedlarima kod Valjeva i ljudi specijalno dolaze da bi ga probali.

pljeskavica Foto: Alexander Borisenko / Alamy / Profimedia