Jedna od najčešćih pravopisnih nedoumica u srpskom jeziku jeste da li je tačno sa mnom ili samnom. Mnogi misle da je to „problem kolaraca”, ali istina je da sve više i odraslih greši u pisanju ovog izraza.

Ispravano je samo: sa mnom (odvojeno)

Oblik sa mnom jedini je gramatički ispravan. Piše se odvojeno, jer je sastavljen od:

  • predloga „sa”
  • padežnog oblika „mnom” (instrumental lične zamenice „ja”)

U srpskom jeziku pravilo je jasno: predlog i zamenica se ne pišu spojeno.

Zašto nije pravilno pisati „samnom”?

Ako bismo spojili predlog i zamenicu, izgledaće kao jedna reč, iako se gramatički ne menja ništa – predlog ostaje predlog, a zamenica ostaje zamenica. Zato takav spojeni oblik nije prihvatljiv u standardnom jeziku.

Isto pravilo važi i za druge oblike:

❌ stobom → ✅ s tobom
❌ snjim → ✅ s njim

Ne stavlja se apostrof

Još jedna česta greška jeste pisanje oblika poput s’ mnom ili s’ tobom. To nije pravilno.

U ovom slučaju izostavljanje samoglasnika naziva se pokretni vokal, i zbog toga se apostrof ne koristi.

Dopušteni oblici predloga

Može se upotrebiti i „s” i „sa”, u zavisnosti od toga šta je izgovorno lakše:

  • sa mnom
  • s tobom
  • s njim

Oba su oblika pravilna u standardnom jeziku.

Primeri pravilne upotrebe

  • Nikola je sa mnom išao u školu.
  • Da li si ti išao sa mnom na koncert Beogradske filharmonije?
  • Ne možeš da ideš s njim u školu!
