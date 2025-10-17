Srbi i dalje muku muče da li se piše samnom ili sa mnom? Ako naučite ovu foru nikad nećete pogrešiti
Jedna od najčešćih pravopisnih nedoumica u srpskom jeziku jeste da li je tačno sa mnom ili samnom. Mnogi misle da je to „problem kolaraca”, ali istina je da sve više i odraslih greši u pisanju ovog izraza.
Ispravano je samo: sa mnom (odvojeno)
Oblik sa mnom jedini je gramatički ispravan. Piše se odvojeno, jer je sastavljen od:
- predloga „sa”
- padežnog oblika „mnom” (instrumental lične zamenice „ja”)
U srpskom jeziku pravilo je jasno: predlog i zamenica se ne pišu spojeno.
Zašto nije pravilno pisati „samnom”?
Ako bismo spojili predlog i zamenicu, izgledaće kao jedna reč, iako se gramatički ne menja ništa – predlog ostaje predlog, a zamenica ostaje zamenica. Zato takav spojeni oblik nije prihvatljiv u standardnom jeziku.
Isto pravilo važi i za druge oblike:
❌ stobom → ✅ s tobom
❌ snjim → ✅ s njim
Ne stavlja se apostrof
Još jedna česta greška jeste pisanje oblika poput s’ mnom ili s’ tobom. To nije pravilno.
U ovom slučaju izostavljanje samoglasnika naziva se pokretni vokal, i zbog toga se apostrof ne koristi.
Dopušteni oblici predloga
Može se upotrebiti i „s” i „sa”, u zavisnosti od toga šta je izgovorno lakše:
- sa mnom
- s tobom
- s njim
Oba su oblika pravilna u standardnom jeziku.
Primeri pravilne upotrebe
- Nikola je sa mnom išao u školu.
- Da li si ti išao sa mnom na koncert Beogradske filharmonije?
- Ne možeš da ideš s njim u školu!
