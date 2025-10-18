Slušaj vest

Bivši agent za nekretnineIvan Bresić, koji je u industriji od svoje 17. godine, izazvao je buru na društvenim mrežama nakon što je objavio strastven govor u kojem je stao u odbranu svih agenata za nekretnine.

Bresić (47) je jedan od osnivača poznatog lanca agencija Bresic Whitney iz Sidneja, koji je pokrenuo 2003. godine. Nakon što je odlučio da se preseli u Ameriku, povukao se iz biznisa, ali i dalje radi kao trener i konsultant za agente.

Na društvenim mrežama poručio je da ljudi „nemaju pojma“ koliko se agenti trude, i da ih mnogi nepravedno napadaju.

agent za nekretnine
agent za nekretnine Foto: Andriy Popov / Alamy / Profimedia

- Ovo je za sve koji mrze agente za nekretnine – ne znate nas. Mislite da smo preplaćeni, ali nismo. Radimo šest, pa i sedam dana nedeljno, doprinosimo svakoj zajednici u zemlji i ne zaslužujemo mržnju. Mi smo jedan od najvrednijih sektora u Australiji - rekao je Bresić.

Dodao je da su agenti uglavnom posvećeni, motivisani ljudi koji vode računa o zdravlju, izgledu i stalno rade na sebi.

- Ako mislite da smo preplaćeni, pokušajte sami. Većina vas ne bi uspela ni da pokuša, govorim to s poštovanjem. Zaslužujemo ono što zaradimo, jer radimo naporno. Vi nas trebate – da vam prodamo dom, da nađemo kupca, da posredujemo - istakao je Bresić.

Njegov govor izazvao je preko 400 komentara, a mnogi korisnici interneta nisu bili oduševljeni, naročito usred stambene krize u Australiji, kada su cene zakupa i kupovine nekretnina dostigle rekordne nivoe.

Jedan korisnik je sarkastično napisao: Nisam znao da je tako teško otvoriti nekoliko vrata između 11 i 13 časova u subotu.

Drugi su poručili da je Bresić „potpuno izgubio dodir s realnošću“ i da agenti „nisu heroji, već samo profesionalni otvarači vrata“.

Govoreći za news.com.au iz Indonezije, gde prisustvuje poslovnom okupljanju agenata, Bresić je rekao da je očekivao negativne reakcije:

- Znam da će biti mržnje, slušam to već 30 godina. Ljudi misle da smo umišljeni, da se obogatimo bez truda, ali istina je drugačija - istakao je.

profimedia-1035443337.jpg
ilustracija Foto: Andriy Popov / Alamy / Profimedia

Kako kaže, u stvarnosti agenti rade po 70 sati nedeljno, često svih sedam dana.

- Radio sam 25 godina, od dna do vrha. To je težak posao, zahteva upravljanje emocijama, ljudima, neprestanu dostupnost. Telefoni zvone od 7 ujutru do 10 uveče - rekao je Bresić.

Na kritike o izgledu agenata u odelima odgovorio je:

- Šta javnost hoće, da dolazimo u majici i farmerkama? Ne. Naš posao je i prezentacija - poručio je.

Klikom na link saznajte koje su zamke pri kupovini nekretnine.

Bresić je objasnio i kako izgleda zarada agenata. Na prodaji kuće od milion dolara, provizija je obično 1,8%, što znači 18.000 dolara. Od toga oko 10.000 ide agenciji, a 8.000 agentu, koji posle poreza zadrži oko 6.000 dolara.

- To nije lako zarađen novac. Nedeljama radite na toj nekretnini - pronalazite klijente, organizujete obilaske, pregovarate. Samo oni koji rade naporno i dugo opstaju - kaže Bresić.

U zaključku poručuje kolegama:

- Ovo je poruka mojim ljudima, agentima za nekretnine: nastavite da budete ono što jeste i blokirajte buku. Mi znamo koliko vredimo.

(Kurir.rs/ Telegraf Biznis/ News)

