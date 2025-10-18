"Ljudi nas mrze, a mi radimo 70 sati nedeljno" Svi misle da Ivan ima posao iz snova, on tvrdi da je istina surova "Većina vas ne bi uspela ni da pokuša"
Bivši agent za nekretnineIvan Bresić, koji je u industriji od svoje 17. godine, izazvao je buru na društvenim mrežama nakon što je objavio strastven govor u kojem je stao u odbranu svih agenata za nekretnine.
Bresić (47) je jedan od osnivača poznatog lanca agencija Bresic Whitney iz Sidneja, koji je pokrenuo 2003. godine. Nakon što je odlučio da se preseli u Ameriku, povukao se iz biznisa, ali i dalje radi kao trener i konsultant za agente.
Na društvenim mrežama poručio je da ljudi „nemaju pojma“ koliko se agenti trude, i da ih mnogi nepravedno napadaju.
- Ovo je za sve koji mrze agente za nekretnine – ne znate nas. Mislite da smo preplaćeni, ali nismo. Radimo šest, pa i sedam dana nedeljno, doprinosimo svakoj zajednici u zemlji i ne zaslužujemo mržnju. Mi smo jedan od najvrednijih sektora u Australiji - rekao je Bresić.
Dodao je da su agenti uglavnom posvećeni, motivisani ljudi koji vode računa o zdravlju, izgledu i stalno rade na sebi.
- Ako mislite da smo preplaćeni, pokušajte sami. Većina vas ne bi uspela ni da pokuša, govorim to s poštovanjem. Zaslužujemo ono što zaradimo, jer radimo naporno. Vi nas trebate – da vam prodamo dom, da nađemo kupca, da posredujemo - istakao je Bresić.
Njegov govor izazvao je preko 400 komentara, a mnogi korisnici interneta nisu bili oduševljeni, naročito usred stambene krize u Australiji, kada su cene zakupa i kupovine nekretnina dostigle rekordne nivoe.
Jedan korisnik je sarkastično napisao: Nisam znao da je tako teško otvoriti nekoliko vrata između 11 i 13 časova u subotu.
Drugi su poručili da je Bresić „potpuno izgubio dodir s realnošću“ i da agenti „nisu heroji, već samo profesionalni otvarači vrata“.
Govoreći za news.com.au iz Indonezije, gde prisustvuje poslovnom okupljanju agenata, Bresić je rekao da je očekivao negativne reakcije:
- Znam da će biti mržnje, slušam to već 30 godina. Ljudi misle da smo umišljeni, da se obogatimo bez truda, ali istina je drugačija - istakao je.
Kako kaže, u stvarnosti agenti rade po 70 sati nedeljno, često svih sedam dana.
- Radio sam 25 godina, od dna do vrha. To je težak posao, zahteva upravljanje emocijama, ljudima, neprestanu dostupnost. Telefoni zvone od 7 ujutru do 10 uveče - rekao je Bresić.
Na kritike o izgledu agenata u odelima odgovorio je:
- Šta javnost hoće, da dolazimo u majici i farmerkama? Ne. Naš posao je i prezentacija - poručio je.
Klikom na link saznajte koje su zamke pri kupovini nekretnine.
Bresić je objasnio i kako izgleda zarada agenata. Na prodaji kuće od milion dolara, provizija je obično 1,8%, što znači 18.000 dolara. Od toga oko 10.000 ide agenciji, a 8.000 agentu, koji posle poreza zadrži oko 6.000 dolara.
- To nije lako zarađen novac. Nedeljama radite na toj nekretnini - pronalazite klijente, organizujete obilaske, pregovarate. Samo oni koji rade naporno i dugo opstaju - kaže Bresić.
U zaključku poručuje kolegama:
- Ovo je poruka mojim ljudima, agentima za nekretnine: nastavite da budete ono što jeste i blokirajte buku. Mi znamo koliko vredimo.
(Kurir.rs/ Telegraf Biznis/ News)
Bonus video: Pala prodaja stanova