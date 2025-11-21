Slušaj vest

Ponekad intervjui za posao uključuju pitanja koja na prvi pogled nemaju nikakve veze sa poslom za koji se prijavljujete. Takva pitanja mogu biti zbunjujuća, neobična ili čak čudna, a njihov cilj je često da testiraju vašu sposobnost razmišljanja, kreativnosti, rešavanja problema ili načina na koji reagujete u neočekivanim situacijama.

I dok kandidati ponekad ostanu zbunjeni, takve „iznenadne“ situacije postale su česta tema na društvenim mrežama i forumima. Jedan čovek se iznenadio kada su ga zamolili da reši zagonetku kao deo intervjua za posao i priznao je da još uvek nije siguran da li je tačno odgovorio.

Da li je ovo trik pitanje?

Zagonetka glasi: „Koje slovo nedostaje?“ i prikazuje mrežu 3 × 3 sa različitim slovima, sa četiri odgovora predviđena za prazan prostor. Ispitaniku se zatim predstavljaju četiri opcije: I, S, Y i P, i traži se da izabere tačnu koja će zameniti upitnik, piše Mirror.

„To je posao početnog nivoa u poslovnom delu multinacionalne korporacije!! Bio je to prilično dug test“, objasnio je čovek u objavi na Reditu. Mnogi su napisali svoja rešenja u komentarima. „Ako vam se postavi apstraktno pitanje poput tog na razgovoru za posao, verovatno ne traže 'tačan' odgovor, već način na koji pristupate problemu.

Pitanje koje sam čuo na razgovoru za posao pre nekoliko godina bilo je: 'Pogodi koliko perača prozora ima u Njujorku.' Slično tome, ne traže toliko odgovor koliko način na koji pristupate problemu“, objasnio je jedan korisnik.

Više tačnih odgovora

„Za kakvu vrstu posla se prijavljujete koja vam daje ovakav test?“, pitao je drugi. „Ne znam da li bih se nadao da ću dobiti posao koji koristi zagonetke kao pitanja za intervju. Po mom mišljenju, mesta koja to rade imaju užasne prakse zapošljavanja i užasnu kulturu kompanije. Osim toga, novac je novac“, primetio je treći.

Ispostavilo se da nekoliko odgovora može biti tačno, u zavisnosti od perspektive. Jedan korisnik je podelio svoje misli o rešenju. „Odgovor je S jer, gledajući redove od po tri, svaka grupa ima zajednički linijski obrazac. U prvoj koloni izgleda kao dve paralelne vertikalne linije, u drugoj koloni je jedna vertikalna linija, a u trećoj koloni izgleda kao da bi mogla biti zakrivljenost poput slova C, što je ono što S ima“, objasnio je.

„Izabrao bih I jer prva kolona ima tri suglasnika, druga kolona ima dva, a sa I treća kolona bi imala jedan“, primetio je drugi korisnik. „Rekao bih I. Ovo daje svakoj liniji 7 krajnjih tačaka olovkaste linije, tj. 4 za H, 3 za E, 0 za O“, napisao je treći. Hvala svima na odgovorima, autor objave se složio da je S verovatno tačan odgovor. „Ovo izgleda kao da bi trebalo! Hvala vam jer mi je ovo zadavalo mnogo glavobolja“, zaključio je.

