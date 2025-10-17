Slušaj vest

Tetovaže su nekada bile trajne, a danas imaju mogućnost uklanjanja i prepravljanja. Broj ljudi koji se odlučuju na njihovo uklanjanje raste iz godine u godinu iz različitih razloga, a detaljnije o samom procesu prepravljanja i uklanjanja tetovaže govorio je Adrijan Vuković, tattoo majstor.

Novinar Kurir televizije Milan Mitić pokazao je tetovažu koju je uradio pre oko 10 godina. Kako kaže, da li zbog nestručnosti majstora ili nekog drugog faktora, ona više ne izgleda onako kako je nekada izgledala.

- Slova su se razlila i odlučio sam da ovu tetovažu prekrijem. Danas se nalazim u studiu Black Wolf kod Adrijana Vukovića, koji će upravo to i uraditi.

Vuković je najpre govorio o samom procesu uklanjanja i prekrivanja tetovaže.

- Postoji nekoliko opcija, jedna od njih je i lasersko skidanje. Ako želiš da uradiš nešto što je jako svetlo preko toga, onda nemamo izbora, moraćemo da uradimo laser. Moramo nju dosta da posvetlimo da bismo mogli i da je prekrijemo.

Otkrio je i koje su druge opcije.

- Može se odraditi i jako tamno, u nekom obliku, silueti ili slično. Bilo kako bilo, najpre moramo da izanaliziramo šta možemo time da uradimo.

Vuković ukazuje i na ozbiljnost samog procesa skidanja tetovaže, ali i prekrivanja.

- Ljudi često ne znaju, skidanje tetovaže je ozbiljan proces i veoma dugo traje. Radi se po tretmanima i koža mora da se održava između tretmana da ne bi došlo do formiranja ožiljaka. Laser je i veoma skupa opcija, pa se ljudi češće odlučuju za prekrivanje. Nama to dodatno komplikuje jer je jako teško za rad. Bilo kakva prepravka kože koja je već oštećena je komplikovana. Predstavlja izazov u poslu, ali rešivo je.

Ono što je zanimljivo je da Vuković uglavnom tetovira devojke.

- To je negde izašlo prirodno, najčešće radim line art, a sam stil određuje i klijente. Devojke imaju mnogo viši prag bola, to mi je prijatnije za rad.

