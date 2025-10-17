Slušaj vest

U organizaciji Kancelarije za kulturnu diplomatiju, 16. oktobra – na Svetski dan hleba – svečano je otvoren četvrti Festival božićnog kolača Česnica 2025.

Manifestacija, posvećena očuvanju i promociji kulturnog nasleđa u oblasti obrednog hleba, ove godine biće održana u pet zemalja regiona i trinaest gradova i opština.

Svečanost otvaranja održana je u prelepom ambijentu Doma Jevrema Grujića u Beogradu, gde je simbolično najavljeno novo poglavlje jedinstvene kulturne priče koja povezuje narode i tradicije kroz – hleb.

Festival koji spaja kulturu i tradiciju

festival Česnica Foto: Pakt studio

Festival božićnog kolača Česnica prva je manifestacija ovog tipa u regionu, a njen cilj je da poveže muzeje, kulturne institucije i udruženja žena u zajedničkoj misiji – očuvanju običaja pripreme obrednih hlebova.

Festival promoviše multikulturalnost, zajedničke vrednosti i bogatstvo različitih tradicija. Jer, tradicija mešenja obrednih hlebova prisutna je među mnogim narodima – od Skandinavije do Grčke, kao i širom sveta, posebno u vreme Božića, Vaskrsa i velikih praznika.

Ovogodišnje izdanje festivala širi se na pet zemalja regiona – Srbiju, Severnu Makedoniju, Crnu Goru, Republiku Srpsku (BiH) i Mađarsku. Manifestacija će biti održana u: Zrenjaninu, Beogradu, Negotinu, Kragujevcu, Gračanici, Banjaluci, Prijedoru, Gacku, Bijeljini, Bratuncu, Kumanovu, Herceg Novom i Sent Andreji.

Ovim proširenjem, Festival Česnica ulazi u novo poglavlje svog postojanja, potvrđujući misiju Kancelarije za kulturnu diplomatiju – jačanje međunarodne saradnje i očuvanje zajedničkog kulturnog nasleđa.

Hleb kao simbol trajanja i identiteta

festival Česnica Foto: Pakt studio

Na svečanom otvaranju festivala, povodom Svetskog dana hleba, održana je inspirativna beseda "Hleb – kao trajanje i identitet", u kojoj je istaknuto da hleb nije samo hrana, već i simbol postojanja, zajedništva i duhovnosti.

- Danas ne stojimo pred hlebom. Danas stojimo pred trajanjem. Hleb je krug koji se ne prekida – od semena u zemlji do zalogaja na trpezi. On je svedočanstvo identiteta, umetnosti, vere i života.

Pogledajte video: Međunarodni Etno festival u Čačku