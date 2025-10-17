Pilot Mark o strahu od letenja i opasnostima tokom leta

Mnogi ljudi osećaju strah od letenja, a u njihovim mislima često se odvijaju najgori mogući scenariji. Od prinudnih sletanja i tehničkih kvarova do požara u vazduhu, strahovi mogu biti toliko intenzivni da putnici stalno zamišljaju katastrofe koje su izuzetno retke, ali zbog same pomisli izazivaju anksioznost i nelagodnost tokom celog leta.

Zato je jedan pilot razotkrio neke od najčešćih strahova od letenja – od prinudnog sletanja aviona na vodu do toga šta se dešava kada u avionu izbije požar.

Pilot Mark razbija mitove

Mark radi kao kapetan Erbasa za jednu komercijalnu avio-kompaniju i odlučio je da umiri nervozne putnike objašnjenjem šta se tačno dešava u avionu. Kada letite na hiljadama metara visine, poslednje što bilo koji putnik želi da doživi jeste požar. Srećom, Mark je u videu na Jutjub kanalu Airliners Live objasnio da postoje brojni protokoli za takve situacije, piše Daily Mail.

- Prvo što radimo je identifikovanje mesta požara. Ako je u motorima, dobijemo upozorenje u kokpitu, a u motorima imamo aparate za gašenje kojima požar odmah stavimo pod kontrolu, objasnio je.

Požar u repu aviona rešava se aparatom za gašenje požara.

Najčešći uzrok: dim u toaletu

- Najčešći uzrok koji vidimo tokom letova je aktiviranje alarma za dim u toaletu. Neko je ušao, koristio elektronsku cigaretu ili zapalio običnu cigaretu i tako pokrenuo alarm. U pilotskoj kabini imamo gomilu alarma, kabinsko osoblje dobija gomilu alarma i oni se aktiviraju veoma, veoma brzo. Imamo procedure, imamo aparate za gašenje požara u avionu. Čak i kante za otpatke imaju ugrađene aparate za gašenje požara. Utvrdimo odakle dolazi požar i ugasimo ga, ispričao je Mark.

Opasnost od litijumskih baterija

U poslednje vreme sve više avio-kompanija zabranjuje unošenje prenosivih baterija u avion. Mark je objasnio da postoje novi protokoli za požare izazvane litijumskim baterijama, koje se mogu naći u prenosivim punjačima, mobilnim telefonima i laptopovima.

Turbulencije tokom leta su normalne i avioni su dizajnirani da ih podnesu Foto: Shutterstock

- Ako imamo jedan od tih požara, preusmeravamo avion da bismo uklonili problematičnu bateriju iz aviona, otkrio je.

Pilot je objasnio da kabinsko osoblje takođe sledi posebne procedure i koristi opremu poput maski koje dovode kiseonik (tzv. dimnih kuka), vatrootpornih rukavica, kao i aparate za gašenje požara.

- Naše kabinsko osoblje je neverovatno visoko obučeno za rešavanje ovih požara i redovno prolazi obuke, dodao je.

Prinudno sletanje na vodu

Što se tiče sletanja na vodu, koje se koristi samo u hitnim situacijama, Mark je objasnio da piloti isključuju sve druge opcije pre nego što donesu takvu odluku.

- Moram da kažem da se to dešava neverovatno retko, ali kao što smo videli na Hadsonu, moguće je potpuno preživeti – svaka osoba je izašla živa, rekao je.

Podsetimo, 2009. godine kapetan Česli "Sali" Salenberger uspešno je izveo prinudno sletanje na reku Hadson u Njujorku, a svih 155 putnika preživelo je let.

Šta ako se pilot razboli?

Ako se pilot razboli, na scenu stupa kabinsko osoblje Foto: Michael Piepgras / Panthermedia / Profimedia

Još jedna od briga koju putnici mogu imati jeste – šta ako se pilot razboli? Mark je brzo otklonio sve sumnje.

- U pilotskoj kabini uvek smo barem dvojica. Ako se neko od nas razboli, pozvaćemo kabinsko osoblje, dati im malo kiseonika ako je potrebno, proceniti situaciju. Mogu se oporaviti, možda će moći da nastave let, ili mogu postati ono što mi nazivamo onesposobljenima, rekao je Mark.

Dodao je da nije velika stvar ako jedan od pilota više ne može da upravlja letelicom.

- Jedan od nas može da sleti avion, a avion može i sam da se spusti. U izuzetno retkom scenariju da se obojica razbole, neke avio-kompanije obučavaju svoje kabinsko osoblje kako da koriste radio uređaje, mogu pozvati pomoć, obučeni ljudi mogu ih umiriti i postaviti avion na automatsko sletanje, gde će avion sam sleteti, sam će se zaustaviti na pisti i sve će biti u redu, objasnio je.

Pomicanje krila i turbulencije

Što se tiče zabrinutosti oko savijanja i pomeranja krila tokom leta, Mark kaže da je to potpuno normalno.

Pilot Mark o strahu od letenja i opasnostima tokom leta Foto: Printscreen/YouTube/Airliners Live

- Kada se projektuje putnički avion, tada se dizajnira tako da ima određenu fleksibilnost, posebno tokom turbulencije. Ne želite da bude potpuno krut jer bi to opteretilo avion, rekao je pilot.

Turbulencije ne bi trebalo da izazivaju brigu kod putnika jer su avioni konstruisani da ih izdrže, a Mark je naglasio da avion tokom neravnog leta neće "pasti s neba".

