Vikend horoskop za period od 17. do 19. oktobra otkriva koliko su svakom znaku Zodijaka zvezde naklonjene i koje su to stvari na kojima treba da porade na polju ljubavi i porodice, a šta se preporučuje za zdravlje i lični razvoj.

Ovan

Ovan Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Naredni dani donose emotivna iznenađenja i dublje povezivanje s bliskim osobama. Intenzivna osećanja prate otvoreniju komunikaciju, što otvara prostor za važne razgovore i jačanje odnosa. Posebni trenuci mogu ostaviti trajan utisak, a moguće je i novo poznanstvo koje nosi potencijal za nešto više.

Bik

Bik Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Osećaj bliskosti s porodicom i prijateljima jača, a rešavanje ranijih nesporazuma dolazi spontano. Vikend je pogodan za obnavljanje emotivnih veza i jačanje poverenja. Aktivnosti koje uključuju kreativnost ili zajednički rad dodatno povezuju i donose unutrašnje zadovoljstvo.

Blizanci

Blizanci Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Imate pojačanu potrebu za novim informacijama i intelektualnim stimulansima. Vikend je idealan za učenje, razgovore s inspirativnim ljudima ili istraživanje tema koje vas intrigiraju. Mogući su i kontakti koji vam kasnije mogu otvoriti korisne prilike.

Rak

Rak Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Ovo je introspektivan period koji donosi dublje uvide u emotivne odnose i sopstvene potrebe. Vreme provedeno u tišini ili prirodi donosi jasnoću i pomaže u oslobađanju od emocionalnog pritiska. Prilika da donesete važne odluke u vezi sa ličnim granicama i bliskim ljudima.

Lav

Lav Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

U centru ste pažnje i uživate u društvenim kontaktima. Vikend je povoljan za okupljanja, zabave i izražavanje ličnih talenata. Prisustvo drugih vam donosi novu energiju, a vaša harizma otvara vrata zanimljivim poznanstvima i neplaniranim komplimentima.

Devica

Devica Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Pojačana potreba za redom i jasnoćom podstiče vas na organizaciju prostora i planova. Osećaj kontrole nad obavezama vraća vam unutrašnji mir. Vikend donosi priliku da se rešite nepotrebnog i napravite prostor za nove ideje i produktivne navike.

Vaga

Vaga Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Odnosi dolaze u prvi plan, a vi ste spremni da uspostavite bolju ravnotežu u komunikaciji. Iskreni razgovori vode ka emotivnom razumevanju i produbljivanju veza. Prijateljski susreti mogu iznedriti i zanimljive ideje koje otvaraju vrata ka zajedničkim ciljevima.

Škorpija

Škorpija Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Očekuju vas intenzivne emocije koje mogu pokrenuti duboke unutrašnje promene. Vikend donosi potrebu za iskrenošću – prema sebi i drugima. Otvorite se za ono što zaista želite i napravite prvi korak ka ličnoj transformaciji. Ključ je u razumevanju sopstvenih strasti.

Strelac

Strelac Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Puni ste energije i želje za kretanjem. Vikend je idealan za spontane izlaske, kraća putovanja ili bilo kakvu fizičku aktivnost koja vas povezuje s prirodom. Dobar trenutak da osvežite odnose kroz zajedničku avanturu ili neplanirani izlazak iz rutine. Očekuje vas zanimljivo poznanstvo na kulturnom događaju.

Jarac

Jarac Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Vikend vam donosi osećaj stabilnosti i podseća koliko su prethodni napori dali rezultate. Dobro je vreme za ličnu procenu i donošenje odluka o daljim koracima. Fokusirani ste, ali i emotivno otvoreniji, što vam može pomoći u odnosima s bliskim ljudima. Očekuje vas razgovor s uticajnim ljudima i moguća saradnja.

Vodolija

Vodolija Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Nove ideje dolaze vam lako, a komunikacija sa drugima vam donosi inspiraciju. Vikend je povoljan za povezivanje s ljudima sličnih interesovanja, bilo kroz druženje ili neformalne događaje. Neočekivani razgovor može otvoriti vrata korisnoj saradnji, te potencijalnoj pozamašnoj zaradi.

Ribe

Ribe Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Inspiracija i vaš unutrašnji svet dolaze do izražaja. Vikend donosi potrebu za stvaranjem, bilo kroz umetnost, pisanje ili tihe trenutke s intuicijom. Kreativni izrazi i vreme provedeno u miru omogućavaju vam da se emocionalno obnovite i povežete sa sobom. Obratite pažnju na zdavlje. Neko iz prošlosti uznemiriće vaše srce.

