Mlad Mesec, koji simbolizuje novi životni početak, očekuje nas 21. oktobra u Vagi, a imaće snažno dejstvo na tri horoskopska znaka: Vage, Vodolije i Blizance.

Mlad Mesec u Vagi donosi energiju svežeg početka, ali na poseban način, kroz odnose, ravnotežu i unutrašnji mir. Vaga je znak harmonije, lepote i diplomatije, pa ovaj lunarni ciklus naglašava potrebu da sredimo odnose s drugima, ali i sami sa sobom.

Foto: Sarayut Thaneerat / Panthermedia / Profimedia

Ovo je trenutak kada nas kosmos poziva da uspostavimo balans između davanja i primanja. Ako ste u vezi, sada možete da pronađete zajednički jezik sa partnerom i rešiti nesuglasice. Ako ste slobodni, mlad Mesec u Vagi donosi mogućnost da upoznate nekog ko predstavlja ono što ste spremni da vidite u sebi, osobu koja vas podseća koliko zaslužujete poštovanje i pažnju.

Novi pregovori

Na praktičnom planu, ovo je odličan period za nove saradnje, dogovore, poslovne ugovore i kreativne projekte. Sve što ima veze s umetnošću, estetikom, modom ili pravdom sada dobija "vetar u leđa".

Horoskop Foto: Shuterstock

Međutim, Vaga nas uči i da odluke ne donosimo impulsivno, već da čujemo i svoje srce i razum. Ako ste u poslednje vreme osećali da ste izgubili balans, ovaj mlad Mesec može da vam pomogne da pronađene lični mir i sklad u odnosima.

