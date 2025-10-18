Slika interfona zgrade u Minhenu je hit na mrežama: Ceo Balkan gleda i zadovoljno klima glavom: "Ma i taj je naš"
U Minhenu su Srbi očigledno „svuda prisutni“ – bar ako je suditi po jednom interfonu koji je zaludeo društvene mreže. Prema podacima Saveznog statističkog zavoda, krajem 2024. godine u Nemačkoj je živelo 272.690 stranaca sa srpskim pasošem, a Minhen se posebno ističe – tu živi 14.668 Srba, koji su očigledno odlučili da svaka zgrada mora imati bar jednog „svojeg“.
Interfon kao mini Balkan
Fotografija jednog minhenskom interfona pokazuje koliko su Srbi ovde „rasprostranjeni“ i to sve zbog prezimena:
Vidojković, Sretenović, Vuleta, Spahić, Bikić, Džaferović, Bosančić, Jaćimović…
Zamislite samo situaciju: zvoni interfon i pitate „Ko je tu?“, a sa druge strane možete dobiti čitav deo Balkana. Nije ni čudo što je neko u komentarima napisao: „Verovatno je i Mayer naš.“
Srbi – od Bavarske do Balkana
Ovaj „mini Balkan“ u Minhenu nije iznenađenje. Još pre ratnih devedesetih i tokom velikih migracija, veliki deo stanovništva bivše Jugoslavije raselio se širom sveta, a Minhen je očigledno postao popularna destinacija.
