U Minhenu su Srbi očigledno „svuda prisutni“ – bar ako je suditi po jednom interfonu koji je zaludeo društvene mreže. Prema podacima Saveznog statističkog zavoda, krajem 2024. godine u Nemačkoj je živelo 272.690 stranaca sa srpskim pasošem, a Minhen se posebno ističe – tu živi 14.668 Srba, koji su očigledno odlučili da svaka zgrada mora imati bar jednog „svojeg“.

Interfon kao mini Balkan

Fotografija jednog minhenskom interfona pokazuje koliko su Srbi ovde „rasprostranjeni“ i to sve zbog prezimena:

Vidojković, Sretenović, Vuleta, Spahić, Bikić, Džaferović, Bosančić, Jaćimović…

Zamislite samo situaciju: zvoni interfon i pitate „Ko je tu?“, a sa druge strane možete dobiti čitav deo Balkana. Nije ni čudo što je neko u komentarima napisao: „Verovatno je i Mayer naš.“

Srbi – od Bavarske do Balkana

Ovaj „mini Balkan“ u Minhenu nije iznenađenje. Još pre ratnih devedesetih i tokom velikih migracija, veliki deo stanovništva bivše Jugoslavije raselio se širom sveta, a Minhen je očigledno postao popularna destinacija.

 Bonus video: Srpski gastarbajteri pevaju "Srpkinja je mene majka rodila"

Srpski gastarbajteri pevaju Srpkinja je mene majka rodila Izvor: MONDO/Milutin Vujičić