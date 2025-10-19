da li je u pravu

Za pravoslavne Srbe, krsna slava je više od običaja – to je duhovni zavet i porodični praznik posvećen svetitelju zaštitniku. Slava izražava pripadnost Hristu i Crkvi, okuplja porodicu u molitvi, osvećuje dom i podseća na tradiciju koja se prenosi s kolena na koleno.

Ipak, u modernom društvu, sve češće se postavlja pitanje: da li se danas slava zaista slavi ili je samo „obeležava“? Mnogi se drže forme – postave ikonu, upale kandilo – dok su trpeze, muzika i alkohol u centru pažnje, a duhovna suština često izostaje. Na taj način, svetiteljski praznik može da se pretvori u događaj koji s hrišćanstvom nema nikakve veze.

Foto: Pawparazzi / Alamy / Profimedia

Ko ovako slavi, bolje da prestane

Na ovu pojavu upozorava otac Rafailo Boljević, čije reči ne ostavljaju ravnodušnim:

“Vi danas imate potpuno paganske atmosfere u mnogim domaćinstvima. Gori tamo kandilo, ima tamo ikona, ali samo da bi stvar bila još grđa – veze sa Crkvom nema. Danas đavo posebno uživa u tim našim slavama. Navede domaćina, rašrafi ga, nauči ga i onda on slavi u demonskom odelu svetitelja kome se na taj način izruguje.”

Posebno zabrinjava što mnogi slave slavu, a da nisu ni kršteni, što znači da nemaju osnovnu pripadnost Crkvi.

Domaćice kupuju čak i slavski kolač u poslednje vreme Foto: Miljan Živković / Alamy / Profimedia

“Dolazi u hram sa svojom porodicom, donosi kolač, a nije kršten. Taj čovek je obmanut. Neko ga je uveo u prostor, ali on ni kršten nije. Imamo jednog koji je sve prevazišao – došao u manastir sa kesom pšenice kupljenom u prodavnici, neotpakovanom! Došao da radimo… ne znam ni ja šta. Ali, to nije jedan čovek – on je jedan od mnogih.”

Sveštenik grmi na srpske domaćine

Otac Rafailo Boljević Foto: printcscreen/youtube/ Манастир Подмаине - ПРОПОВЕДИ

Nažalost, neretko se na slavama pojavljuju scene koje s hrišćanskom verom nemaju nikakve veze, pa čak ni sa osnovnim moralom:

“Imamo ljude koji se na rođenim slavama drogiraju, dok u pozadini ‘bije’ tehno. I sve to, braćo i sestre, kada bi se izvuklo, taj snimač, kada bismo mi to sabrali – to bi bio zvuk pakla. To bi bio onaj škrgut zuba, to bi bila ona vriska koju će naslediti svi oni koji tako govore, koji tako misle, koji tako veruju.”

Foto: Kurir TV

Otac Rafailo ističe da danas više nego ikada treba podsetiti na pravu suštinu slave: liturgiju, molitvu, pričešće, pokajanje i post. Slava se ne slavi zbog običaja – ona se slavi radi Boga.

“Gospod sve to sluša, sve to čuje i granicu podvlači.”

