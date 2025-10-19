Slušaj vest

Sezona Vage je uvek trenutak kada se u vazduhu oseća posebna lakoća. Sve oko nas deluje skladnije, ljudi su otvoreniji za dijalog, a potreba za lepotom i balansom postaje izraženija.

Ovaj period nas poziva da usporimo, da se povežemo sa sobom i drugima, ali i da prepoznamo znakove koje nam Univerzum diskretno šalje. I dok energija Vage donosi smirenost i estetski sklad, ona istovremeno budi i odlučnost jer ovo nije pasivno vreme, već trenutak kada se sve što smo tiho zamišljali može početi ostvarivati.

Do 22. oktobra Vaga vlada nebom, a četiri horoskopska znaka upravo tada stoje na ivici važnih preokreta. Za njih je ovo kosmički poziv da se usklade sa sobom, da veruju procesu i da se otvore onome što dolazi. U nastavku pročitajte kako se sreća manifestuje za svaki od ovih znakova pre nego što nastupi sezona Škorpija.

Ovan

Vaša energija se snažno aktivira na početku sezone Vage. Ovaj period osvetljava vaš sektor odnosa i donosi vam sreću kroz povezivanje. Mogući su romantični pomaci, nove poslovne saradnje ili podrška koja stiže upravo kada vam je najpotrebnija.

Pošto ste vatren znak kojim vlada Mars, vaš instinkt je da radite samostalno. Ipak, sada vas Univerzum podseća da je snaga u partnerstvu. Možda ćete otkriti da u zajedništvu sa drugima možete ostvariti ciljeve brže i lakše. Obratite pažnju na razgovore i susrete ovih dana jer oni nose više značenja nego što mislite.

Na ličnom planu ovo je prilika da uspostavite ravnotežu u ljubavnim odnosima. Ako ste želeli iskrenost, sada to dolazi. Kada se otvorite drugima, ne samo da privlačite sreću, već je i uvećavate.

Rak

Kao kardinalni znak koji donosi emocionalnu stabilnost i mir, tokom sezone Vage doživljavate promene u sferi doma, porodice i unutrašnje sigurnosti. Sreća sada dolazi kroz emotivno oslobađanje i pronalaženje balansa. Moguće su pozitivne promene u porodičnim odnosima, selidba ili osećaj olakšanja nakon dužeg perioda pritiska.

Za vas je manifestacija povezana sa stvaranjem prostora koji pruža podršku. Ako ste želeli više stabilnosti, kosmos je na vašoj strani. Sve što se sada događa ima za cilj da vaš život postane skladniji i harmoničniji.

Verujte svojoj intuiciji jer ona prepoznaje promene pre nego što stignu. Kada poslušate unutrašnji glas, sve se prirodno usklađuje. Vaša sposobnost da brinete o drugima je dar, ali ne zaboravite da brinete i o sebi. Tek tada stvarate dom koji je topao, siguran i ispunjen obiljem.

Vaga

Ovo je vaša sezona i Univerzum se potrudio da je završite dostojanstveno. Kako Sunce prolazi kroz vaš znak, vi ste u centru pažnje, a prilike same dolaze do vas. Sreća se sada manifestuje kroz vaše urođene talente kao što su šarm, osećaj za lepotu, sposobnost povezivanja i želja za skladom.

Mogući su neočekivani pomaci u privatnom ili poslovnom životu. Neko bi vam mogao ponuditi saradnju ili poziv koji stiže u savršenom trenutku. Sreća dolazi kroz odnose i partnerstva koja negujete. Ako postoji razgovor koji odlažete, sada je pravi čas da ga započnete. Ako želite veću vidljivost, moglo bi da vas iznenadi koliko brzo to dolazi. Ključ je da verujete u svoju magnetičnost.

Jarac

Za vas, kao kardinalni horoskopski znak koji završava ciklus Vage, sezona ističe karijeru, ambicije i profesionalni identitet. Kako se period približava kraju, ulazite u povoljno razdoblje. Moguće su iznenadne ponude, priznanja ili otvaranje vrata koja su do sada bila zatvorena.

Ovo je trenutak da kažete „da“ vidljivosti. Iako često birate da vredno radite u tišini, sada vas zvezde pozivaju da istupite i dozvolite drugima da prepoznaju vaš trud. Ako ste manifestovali napredak u karijeri, ovo je trenutak kada se to može ostvariti.

Moguća je i ključna slučajnost, neki susret, preporuka ili poziv koji vas vodi dalje nego što ste očekivali. Ostanite otvoreni jer prilike mogu doći iz pravca koji niste planirali, objašnjava Elle.

