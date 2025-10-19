Slušaj vest

Jedna žena podelila je svoje neverovatno iskustvo iz sekend hend prodavnice, gde je pronašla naizgled običan komad nakita, ali je ostala u šoku kada je otkrila njegovu pravu vrednost. Njena priča brzo je postala viralna.

Iako se u ovakvim prodavnicama najčešće mogu pronaći stvari poput starih DVD-ova, odeće ili torbica sa neobičnim sadržajem, ponekad se među policama krije pravo blago. To je na sopstvenoj koži iskusila žena koja je za samo 6.99 dolara (oko 700 dinara) kupila minđuše koje su stajale uz ostali modni nakit.

Posumnjala je da bi mogle vredeti više, pa ih je odnela na procenu, a rezultat ju je šokirao. Na Redditu je objavila fotografije minđuša i sertifikat koji potvrđuje da je njihova procenjena vrednost neverovatnih 4.682 dolara (oko 470 hiljada dinara).

Planovi za budućnost

Podelivši svoje oduševljenje, ispričala je:

- Zlatara je ponudila da ih kupi, ali nisam pitala za cenu. Znam da možete očekivati samo delić procenjene vrednosti, ali i dalje je to prilično dobar pronalazak. Za sada ću ih zadržati. Želim da ih nosim i vidim da li će mi biti preteške.

Reakcije na društvenim mrežama

Njeno otkriće izazvalo je lavinu komentara na Redditu.

- Video sam tvoju originalnu objavu i nadao sam se da će procenitelj doći sa fantastičnim rezultatom, napisao je jedan korisnik.

Priča je inspirisala i druge: - Zahvaljujući tvojoj prošloj objavi, shvatila sam da mi je tetka poklonila dijamantsku minđušu. Mislila sam da je to samo obična minđuša, ali nije bila, podelila je druga korisnica.

Neki su ponudili i realan savet: - Neverovatan pronalazak. Imaj na umu da bi ih verovatno mogla prodati za samo 1.200 dolara. Nakit se uvek procenjuje na višestruko veću vrednost od one po kojoj se zapravo preprodaje. Ali svakako – fantastičan ulov!

