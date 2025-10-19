Slušaj vest

Društvenim mrežama ponovo kruži snimak u kojoj vozač kamiona iz Velike Britanije otkriva koliko zarađuje, a iznos je mnoge ostavio u šoku.

Odgovor na znatiželju gledalaca

Ešli Hejl, koji ističe koliko voli svoj posao i redovno dokumentuje svoja putovanja na YouTube kanalu, u jednom od videa otkrio je da godišnje zaradi oko 52.000 funti (oko 61.360 evra). Na taj korak se odlučio nakon komentara jednog pratioca koji je rekao da ljude "zaista zanima" kolika je moguća plata u toj industriji. Hejl je objasnio da će podeliti platni list sa prethodnog posla, kako ne bi ugrozio trenutnog poslodavca, govoreći o firmi koja više ne postoji.

Kako dolazi do tog iznosa?

Hejl je naveo da je na prethodnom poslu radio celu nedelju u vozilu, a njegova plata odražavala je poziciju "trampera" – vozača kamiona bez fiksne rute ili baze, koji često spava u kabini i provodi sedmice na putu. Pokazujući platni list, objasnio je da je za 45 radnih sati nedeljno zarađivao 625 funti (oko 738 evra). To bi godišnje iznosilo oko 32.500 funti (oko 38.350 evra), što je otprilike britanski prosek. Međutim, razni dodaci značajno su povećavali ukupnu zaradu.

Prekovremeni sati plaćali su se duplo više od standardne satnice, što mu je donosilo dodatnih 261 funtu (oko 308 evra) nedeljno. Dobijao je i dodatak od 3 funte (oko 3,50 evra) za rad u "nezgodnim satima", poput noćnih vožnji. Ako bi ispunio radne ciljeve, dobio bi bonus od 40 funti (oko 47 evra). Uz sve to, imao je i dodatak za noćenje od oko 100 funti (oko 118 evra) koji je pokrivao troškove hrane i smeštaja.

Sve zajedno, njegova nedeljna zarada bila je oko 1.000 funti (približno 1.180 evra), što na godišnjem nivou iznosi nešto manje od 53.000 funti (oko 62.500 evra).

Pozitivne reakcije publike

Ešli Hej - vozač kamiona Foto: Printscreen/YouTube/AshleyHaleUK

Njegova iskrenost naišla je na pozitivne reakcije, a mnogi su priznali da im je posao vozača sada postao mnogo zanimljiviji.

Jedan korisnik je napisao: "Vozači kamiona su dobri ljudi i zaslužuju da budu dobro plaćeni."

Drugi je komentarisao: "Ovo je fantastično, razmišljam da promenim karijeru i planiram da položim vozački sledeće godine. Sjajan uvid."

Treći je dodao: "Super je to, druže, sigurno odlično radiš kad zarađuješ bonus za učinak. Samo tako nastavi!"

Pogledajte video: Kamiondžija iskreno o životu na točkovima