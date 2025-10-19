Slušaj vest

Nedeljni horoskop od 20. do 26. oktobra 2025. godine. Donosimo vam detaljnu astrološku prognozu za narednu sedmicu. Evo šta očekuje sve znake horoskopa.

OVAN

Ovan Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Nedeljni horoskop od 20. do 26. oktobra 2025. godine kaže da ova sedmica počinje burno. Neko s posla vas provocira, a vi nemate strpljenja da ćutite. Možete reći više nego što treba, ali istina će vam na kraju doneti poštovanje. U ljubavi, partner vam zamera hladnoću, dok vi mislite da on preteruje. U suštini, oboje ste u pravu, samo govorite različitim jezicima. Slobodni Ovnovi ulaze u strastvenu avanturu s nekim ko nije slobodan. Privlačnost je jaka, ali posledice još jače. Pazite na impulsivne reakcije i krvni pritisak - telo vas upozorava da usporite. Najbolji dani: ponedeljak i četvrtak.

BIK

Bik Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Na poslu osećate da vas neko potcenjuje, ali planirate da im pokažete koliko greše. U vama se budi tvrdoglava energija - kad odlučite da nešto završite, niko vas ne može zaustaviti. U ljubavi, partner bi mogao da vas pritisne pitanjima o budućnosti. Umesto da bežite od razgovora, pokušajte da shvatite šta on zapravo traži. Slobodni Bikovi biće u iskušenju da se vrate bivšoj ljubavi, ali ta priča je završena, samo vam ego ne da mira. Zdravlje je solidno, ali ne ignorišite nesanicu - to je signal da nosite previše briga. Najbolji dani: utorak i petak.

BLIZANCI

Blizanci Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Radno okruženje postaje pravo bojno polje - svi pričaju, a niko ne preuzima odgovornost. Vi ste ti koji će izvući situaciju, ali to vam oduzima živce. U vezi, partner vas optužuje da ste distancirani, a vi se branite humorom. Osećanja su tu, samo se plašite da ih pokažete. Slobodni Blizanci dobijaju poruku od osobe iz prošlosti. Iako znate da to nije dobra ideja, znatiželja je jača. Zdravlje traži pauzu od ekrana i više sna. Najbolji dani: sreda i subota.

RAK

Rak Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Nedeljni horoskop od 20. do 26. oktobra 2025. godine kaže da neko na poslu pokušava da preuzme vaše zasluge, a vi se pitate vredi li uopšte boriti se. Vredi - jer istina će isplivati. U ljubavi, partner pokazuje nežnost, ali i sumnju. Ako osećate da nešto krije, verovatno ste u pravu. Slobodni Rakovi imaju susret s osobom koja im budi leptiriće, ali i sumnju - kao da ta veza nosi neku tajnu. Zdravlje varira, emotivni stres udara na stomak i san. Najbolji dani: ponedeljak i petak.

LAV

Lav Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Vaš nedeljni horoskop kaže da osećate da vam sve ide sporo, ali pravi preokret dolazi sredinom nedelje. Neko s posla nudi saradnju koja može da promeni sve, ali i da unese zbrku u odnos s kolegama. U ljubavi, partner se ponaša hladno, pa ćete pokušati da izazovete reakciju, možda i preko flerta sa strane. Slobodni Lavovi ulaze u priču s osobom koja im laska, ali iza tog šarma krije se sujeta. Pazite na iscrpljenost i preterivanje u hrani - telo traži odmor. Najbolji dani: sreda i nedelja.

DEVICA

Devica Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Sumnjate da kolega pokušava da vam “podmetne nogu”, ali umesto da reagujete impulsivno, vi sve analizirate i čekate pravi trenutak. Na ljubavnom planu napetost. Partner vas optužuje da ste hladni, a vi smatrate da je on previše dramatičan. Istina je negde između. Slobodne Device mogle bi da se upuste u tajnu vezu, nešto što počinje kao igra, a završava se ozbiljno. Zdravlje je promenljivo, naročito digestivni sistem. Najbolji dani: utorak i subota.

VAGA

Vaga Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Nedeljni horoskop od 20. do 26. oktobra 2025. godine kaže da ove sedmice vašom energijom vladaju emocije i strasti. Na poslu, neko vas posmatra sa divljenjem, ali i potajnim rivalstvom. U ljubavi, partner pokušava da vas kontroliše, što vas izluđuje. Umesto da ćutite, recite jasno šta vas boli. Slobodne Vage ulaze u flert koji brzo postaje opsesivan, posebno ako se radi o osobi koja deluje "nedostižno". Zdravlje je dobro, ali ste iscrpljeni mentalno. Najbolji dani: četvrtak i subota.

ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Sve što ste potiskivali sada izbija na površinu - i na poslu i u ljubavi. Sukob s nadređenim bi mogao da preraste u ozbiljan razgovor koji će vam doneti poštovanje, ali i tenziju. U ljubavi, strasti kuljaju, ali i ljubomora. Partner vas ispituje, a vi krijete više nego što bi trebalo. Slobodne Škorpije privlače osobe koje su opasne po srce i baš to im prija. Obratite pažnju na hormone i san. Najbolji dani: ponedeljak i četvrtak.

STRELAC

Strelac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Poslovno okruženje je puno previranja, a vi pokušavate da ostanete iznad svega. Ne ulazite u tuđe sukobe, ali neko vas neprestano uvlači u njih. U vezi, partner traži više pažnje, a vi ste mislima daleko. Ako to ne promenite, distanca može postati trajna. Slobodni Strelčevi upoznaju nekog na putu ili preko društvenih mreža - hemija je jaka, ali razdaljina je problem. Zdravlje traži više kretanja i odmora. Najbolji dani: utorak i petak.

JARAC

Jarac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao vam oduzima svu energiju, a nervoza raste jer neko preispituje vaše odluke. Kontrolišite temperament, jedan pogrešan komentar mogao bi vas skupo koštati. U ljubavi, partner deluje nezadovoljno, ali ne govori zašto. Ako mu ne priđete otvoreno, povući će se još više. Slobodni Jarčevi privlače osobu koja deluje stabilno, ali krije prošlost koja može sve da zakomplikuje. Zdravlje - problemi s kičmom i napetošću. Najbolji dani: sreda i subota.

VODOLIJA

Vodolija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Nezavisnost vam je važna, ali kolege to tumače kao nadmenost. U poslu, čeka vas sukob mišljenja koji bi mogao otkriti ko vam je pravi saveznik. U ljubavi, partner oseća da se udaljavate, a vi samo želite malo prostora. Slobodne Vodolije upoznaju nekog neočekivano, možda u trenutku kad nisu raspoložene, ali upravo tada počinje priča koja može promeniti sve. Zdravlje - nervni sistem reaguje na stres. Najbolji dani: utorak i nedelja.

RIBE

Ribe Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Nedeljni horoskop od 20. do 26. oktobra 2025. godine kaže da vas emotivni talasi bacaju čas u euforiju, čas u melanholiju. Na poslu, intuicija vam pomaže da izbegnete grešku koju bi drugi napravili. U ljubavi, partner vas zbunjuje promenama raspoloženja – kao da nešto skriva. Slobodne Ribe ulaze u vezu s osobom koja ih je potpuno očarala, ali kasnije shvataju da iza te magije stoji i doza manipulacije. Pazite na imunitet i hroničan umor, potreban vam je odmor. Najbolji dani: četvrtak i nedelja.