Slušaj vest

Mladi influenser Noa Tomas (19) suočava se sa zakonskim posledicama nakon što je preskočio ogradu i ušao u prostor sa slonom u zoološkom vrtu u Pitsburgu.

Incident se dogodio 21. septembra u Pittsburgh Zoo & Aquarium, a snimak koji je Tomas podelio na TikToku prikazuje ga kako preskače ogradu i prilazi velikoj pregradi iza koje se nalazi slon. Životinja mu se približila, a u jednom trenutku pokušala da ga dohvati surlom, dok se on instinktivno povukao unazad. Nakon kratkog „performansa“, Tomas je ponovo preskočio ogradu, dok su zapanjeni posetioci sve to posmatrali.

slon u zoo vrtu
Noa je prekočio ogradu Zoo-vrta Foto: justnoah/tiktok

“Skoro sam bio slonova hrana”

U opisu sada obrisanog posta na Instagramu, Tomas je incident opisao kao trenutak kada je „skoro postao slonova hrana“ . Na TikToku je video označio raznim hashtagovima, očigledno pokušavajući da izazove viralnu reakciju.

Optužbe: ugrožavanje, okrutnost prema životinjama i krađa usluga

Vlasti su ipak njegov „podvig“ shvatile mnogo ozbiljnije. Prema zvaničnim zapisima Policijske uprave Pitsburga, Tomas se suočava sa nizom optužbi, među kojima su:

krivčno delo trećeg stepena za izazivanje ili rizikovanje katastrofe,

nezakonit upad

prekršaji drugog stepena za bezobzirno ugrožavanje druge osobe,

okrutnost prema životinjama,

kao i krađa usluga, budući da je u zoološki vrt ušao bez plaćene ulaznice.

Pokušaj prolaska kroz “privremeni izlaz”

Prema krivičnoj prijavi koju je dobio lokalni medij WKBN, Tomas i neimenovana žena ušli su u zoološki vrt kroz privremeni izlaz koji se koristi tokom renoviranja. Više posetilaca prijavilo je incident zaposlenima, a obezbeđenje je ubrzo lociralo par u delu sa akvarijumima i izvelo ih napolje.

Zoološki vrt: „Slučaj je u rukama policije“

U saopštenju za PEOPLE, portparol Pittsburgh Zoo & Aquarium izjavio je:
"Ovaj slučaj je sada u rukama Policije Pitsburga i Kancelarije okružnog tužioca okruga Aligani.“

Tomas se, prema poslednjim informacijama od 18. oktobra, još nije predao policiji, a ni on ni njegovi predstavnici nisu odgovorili na zahteve medija za komentar.

Ne propustiteZanimljivostiKako zapravo izgleda unutrašnjost kengurove torbe "Mislio sam da je to topla, krznena torbica"
BG zoo vrt dobio prinovu - kengura.jpg
ZanimljivostiCEO INTERNET PRIČA O SNIMKU OVOG SLONA: Evo šta radi kad ga zasvrbi stomak - poželećete da nikada niste pogledali!
Dva slona se igraju na močvarnom području u Indiji
ŽenaPRONAŠLA ŽIVOTINJU VELIČINE GRAŠKA I OTHRANILA JE! Šokirala se kad je videla u ŠTA JE IZRASLA: Evo kako ova MRVICA danas izgleda
veverica.jpg
ZanimljivostiULETEO U OKRŠAJ SA NABILDOVANIM KENGUROM OD 2 METRA: Prava drama, čovek pokušao da spasi svog ljubimca, ali je izvukao deblji kraj
kengur.jpg

ZOOLOŠKI VRT U POTRAZI ZA DIVLJOM MAČKOM! Stručnjak odgonetnuo histeriju koja je podignuta: To je bio trag OVE životinje?! Izvor: Kurir tele