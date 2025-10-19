Slušaj vest

Mladi influenser Noa Tomas (19) suočava se sa zakonskim posledicama nakon što je preskočio ogradu i ušao u prostor sa slonom u zoološkom vrtu u Pitsburgu.

Incident se dogodio 21. septembra u Pittsburgh Zoo & Aquarium, a snimak koji je Tomas podelio na TikToku prikazuje ga kako preskače ogradu i prilazi velikoj pregradi iza koje se nalazi slon. Životinja mu se približila, a u jednom trenutku pokušala da ga dohvati surlom, dok se on instinktivno povukao unazad. Nakon kratkog „performansa“, Tomas je ponovo preskočio ogradu, dok su zapanjeni posetioci sve to posmatrali.

Noa je prekočio ogradu Zoo-vrta Foto: justnoah/tiktok

“Skoro sam bio slonova hrana”

U opisu sada obrisanog posta na Instagramu, Tomas je incident opisao kao trenutak kada je „skoro postao slonova hrana“ . Na TikToku je video označio raznim hashtagovima, očigledno pokušavajući da izazove viralnu reakciju.

Optužbe: ugrožavanje, okrutnost prema životinjama i krađa usluga

Vlasti su ipak njegov „podvig“ shvatile mnogo ozbiljnije. Prema zvaničnim zapisima Policijske uprave Pitsburga, Tomas se suočava sa nizom optužbi, među kojima su:

krivčno delo trećeg stepena za izazivanje ili rizikovanje katastrofe,

nezakonit upad

prekršaji drugog stepena za bezobzirno ugrožavanje druge osobe,

okrutnost prema životinjama,

kao i krađa usluga, budući da je u zoološki vrt ušao bez plaćene ulaznice.

Pokušaj prolaska kroz “privremeni izlaz”

Prema krivičnoj prijavi koju je dobio lokalni medij WKBN, Tomas i neimenovana žena ušli su u zoološki vrt kroz privremeni izlaz koji se koristi tokom renoviranja. Više posetilaca prijavilo je incident zaposlenima, a obezbeđenje je ubrzo lociralo par u delu sa akvarijumima i izvelo ih napolje.

Zoološki vrt: „Slučaj je u rukama policije“

U saopštenju za PEOPLE, portparol Pittsburgh Zoo & Aquarium izjavio je:

"Ovaj slučaj je sada u rukama Policije Pitsburga i Kancelarije okružnog tužioca okruga Aligani.“

Tomas se, prema poslednjim informacijama od 18. oktobra, još nije predao policiji, a ni on ni njegovi predstavnici nisu odgovorili na zahteve medija za komentar.