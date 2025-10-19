Slušaj vest

Vladimir Krnač više od 20 godina učestvuje u kvizovima, a sada je ponovo oduševio Srbiju kada je u Superpoteri osvojio vrtoglavih 1.500.000 dinara. On je veoma poznato lice svim ljubiteljima ovakvih emisija.

Humanitarac, građevinski radnik i otac četvoro dece

On je u kvizu "Slagalica" pre nekoliko godina otkrio da radi kao građevinac i tako prehranjuje svoje četvoro dece i da je humani davalac krvi.

Gledaoci su ga upoznali kao tihog i skromnog čoveka koji ne govori mnogo, ali se u svaku igru razume i odnosi veliki broj poena.

Ipak, iako nasmejanog lica, Vladimir je pre nekoliko godina otkrio ne živi baš tako lakim životom. Osim što ima četvoro dece koje prehranjuje, ova "hodajuća enciklopedija", kako ga često nazivaju korisnici društvenih mreža, radi kao građevinac, ne libeći se da uprkos svom velikom znanju obavlja i najteže fizičke poslove.

"Ipak, ne mogu da kažem da sam ušao u celu tu priču kako bih zaradio, da nije građevine, verovatno bismo moja porodica i ja bili goli i bosi - objasnio je on.

On je otkrio da se među oblastima koje obožava izdvaja sport i muzika, i to sve vrste od ozbiljne do narodne, ali da je "tanak" sa filmom, jer zbog obaveza ne stiže da nijedan film odgleda u celini.

"Moje četvoro dece je sad već veliko, ali su odrastali gledajući "ćaleta" u kvizovima, ali sami nisu zainteresovani za učenje", rekao je Krnač.

Međutim, iako deluje da teško živi, ovaj genije se ni u jednom trenutku ne žali.

Konkurencija ga eliminisala, a on rasplakao Srbiju

Iako veoma dobro poznat ljubiteljima kvizova, Vladimir Krnač najveću pažnju publike u Srbiji privukao je pre 3 godine nakon nezaboravnog učešća u kvizu “Najslabija karika”.

Pokazavši fenomenalno znanje, ali i skromnost, vrlo brzo je pridobio simpatije svih gledalaca, ali njegovi saigrači imali su malo drugačije planove. Koristeći se taktikom, koju pravila ovog kviza dozvoljavaju, odlučili su da povećaju svoje šansu za pobedu, tako što će Vladimira izglasati kao najslabiju kariku.

Usedila je žustra polemika u javnosti na ovu temu, a cela priča inspirisala je Prvu TV da ispuni životnu želju Vladimiru i pošalje ga na putovanje u Egipat.