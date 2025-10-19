Slušaj vest

Snovi se menjaju kako noć odmiče. Oni koje sanjamo u ranijim satima obično uključuju više elemenata iz našeg budnog života, dok su oni pred kraj noći najčešće emotivniji i povezani sa starijim autobiografskim sećanjima, upravo takvih snova, onih neposredno pre buđenja, najlakše se i sećamo.

Menja se i ton naših snova: na početku noći oni su češće negativni, a kako noć odmiče, postaju sve pozitivniji. Snovi snažno utiču na nas jer ih doživljavamo kao stvarne. Radost koju osećamo u snu fiziološki se ne razlikuje od radosti u budnom stanju — isto važi i za užas, frustraciju, seksualno uzbuđenje, bes ili strah.

Šta naši snovi znače Foto: Shutterstock

Šta znače erotski snovi?

Samci imaju češće erotske snove od muškaraca koji su u stabilnim vezama. S druge strane, žene prijavljuju više seksualnih snova kada im partneri nedostaju ili kada su na vrhuncu zaljubljenosti, dok muškarci ne pokazuju sličan porast u takvim situacijama. Ipak, postoji jedan način na koji se snovi muškaraca i žena podudaraju — gotovo svi varamo u svojim snovima.

Šta bi trebalo da zaključimo iz toga? Kao tvorci svojih snova, mi biramo glumačku postavu naših noćnih drama, pozornicu i zaplet. Snovi koje prizivamo naša su sopstvena senzualna produkcija.

Istraživači su sproveli ankete o seksualnoj aktivnosti, ispitujući koliko su ljudi srećni u svojim ljubavnim vezama, imaju li ljubomorne osobnosti i kako te karakteristike utiču na njihove snove. Pokušali su izazvati erotske snove tražeći od učesnika da gledaju pornografiju.

Foto: Shutterstock

Ono što su otkrili bilo je iznenađujuće. Erotski snovi nisu vezani za to koliko imate intimne odnose u budnom životu niti za to masturbirate li. Nisu čak ni povezani s time koliko pornografije konzumirate. Čini se da je najbolji pokazatelj erotskog sanjanja koliko vremena budnog života provedemo sanjareći o erotskim fantazijama. To nas čini otvorenijima za erotske snove noću. Kad maštamo tokom dana, te erotske misli obuzdava racionalni dio našeg mozga, Izvršna mreža, koja ograničava seksualne želje. Ovaj umereni uticaj nestaje kada sanjamo, dopuštajući našim erotskim snovima da budu divlje kreativni i istražuju.

Veza neverstva i erotskih snova

Nauka sugeriše da snovi o neveri verovatno neće biti znak da želimo biti nevverni. Varanje partnera u snu može jednostavno biti znak znatiželje i normalnog seksualnog uzbuđenja, a ne želje da odstupite od veze.

Bivši partneri mogu se i pojavljuju se u snovima dugo nakon što prestanu biti deo naših života. Dok snovi sadašnjih partnera često uključuju da nešto radite zajedno, snovi bivših partnera verovatnije su erotski. Možda ćete biti u iskušenju zaključiti da ovo znači da žudimo za bivšim. Ali, na temelju brojnih studija obično je suprotno. Čini se da nam ovi snovi pomažu da prebolimo svoje bivše partnere. Oni jednostavno mogu biti način obrade emocija nakon prekida.

(Kurur.rs/Večernji)