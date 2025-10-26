Slušaj vest

Vest je objavio portal Futurism, a slučaj je izazvao veliko interesovanje širom sveta jer ukazuje na sve veću ulogu veštačke inteligencije u pravosuđu.

Lin Vajt, koja se sama branila u sporu oko iseljenja iz stana, izgubila je prvobitni slučaj, ali je odlučila da uloži žalbu - bez advokata. Umesto toga, okrenula se alatima veštačke inteligencije, među kojima su ChatGPT i pretraživač Perplexity.

Uz pomoć ovih programa, Vajt je uspela da pronađe proceduralne greške koje je sud napravio u prvostepenom postupku, da pravilno formuliše žalbu i napiše odgovore na pravne argumente protivne strane.

"Nikada, apsolutno nikada ne bih mogla da dobijem ovu žalbu bez pomoći veštačke inteligencije", rekla je Vajt za Futurism, ističući da joj je tehnologija pomogla da razume pravni jezik i logiku sudskih dokumenata.

Slučaj je uspešno rešen u njenu korist, a sud je poništio prethodnu odluku o iseljenju.

Ona nije jedini primer: još jedna Amerikanka, Stejsi Denet iz Novog Meksika, navodno je pomoću AI alata uspela da pregovara o nagodbi za dug i izbegne gubitak imovine.

Stručnjaci, međutim, upozoravaju da ovakvi primeri ne bi trebalo da se tumače kao dokaz da AI može zameniti advokate.

"ChatGPT i slični modeli ponekad generišu izmišljene informacije ili netačne pravne reference, što može izazvati ozbiljne posledice", navode pravni analitičari.

Ipak, slučaj Lin Vajt smatra se presedanom koji pokazuje kako se pravni sistem suočava sa novom erom - u kojoj veštačka inteligencija postaje ne samo alat za istraživanje, već i partner u donošenju odluka.





