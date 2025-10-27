Slušaj vest

Procjenjuje se da u Australijiživi čak 42 miliona kengura, a moguće ih je videti i u nekim drugim delovima sveta. Pa ipak, iako ih ima toliko mnogo, izgleda da o ovim životinjama i dalje ne znamo baš sve — čak ni u 2025. godini.

Tako nešto potvrđuje i snimak od pet sekundi, koji je objavio park "Animal EDventure Park & Safari na Floridi", koji je postao viralan i zbog kog su mnogi ostali bez reči - a koji prikazuje unutrašnjost torbe u kojem kengur nosi svoje mladunče pre nego što ono dođe na svet.

Umesto da bude topla, mekana i obložena krznom, unutrašnjost torbe deluje gotovo zastrašujuće. Crvenkasta je, vlažna i sastavljena od tanke kože kroz koju se jasno ocrtavaju vene majke kengura, a tu je i beba kengur koja izgleda jednako jezivo.

"Ovo izgleda odvratno"

Korisnici interneta širom sveta nisu mogli da sakriju svoje razočarenje.

"Razumem ja da je život lep i sve to, ali ovo izgleda odvratno", napisao je jedan korisnik ispod Jutjub videa.

Drugi je prokomentarisao: "Video je počeo i pre nego što sam shvatio šta se dešava, već sam bio u kengurovoj torbi."

"Dođavola. Ja sam Australijanac i star, ali nikada ovo nisam video. Zaboraviću da sam ovo video i nastaviću život verujući da je unutrašnjost torbe obložena mekim, toplim krznom", "Pa ovo vam je kao da ste unutar materice sa rupom — otprilike tako izgleda, samo bez plodove vode", glasili si još neki komenatri.

Temperatura unutar torbe je oko 40 stepeni

Kao i mnogi drugi torbari, kenguri odgajaju svoje mlade u torbi koja je izuzetno topla i izdržljiva. Prema podacima Live Sciencea, temperatura unutar torbe dostiže oko 40,5 stepeni Celzijusa — isto koliko i temperatura tela majke.

Rik Švarc, supervizor za brigu o životinjama i nacionalni portparol zoološkog vrta San Dijego, objasnio je da je izgled torbe savršeno logičan kada se zna proces razvoja mladunčeta.

Unutar nje nalaze se četiri bradavice na koje se kengurovo mladunče, nakon 32 ili 33 dana trudnoće, pričvrsti odmah po rođenju. Pošto je gestacija veoma kratka, beba se rađa potpuno nerazvijena — veličine zrna žele bombone. Torba mu tada omogućava da se zakači za izduženu bradavicu koja ulazi duboko u njegovo grlo, kroz koju dobija hranljive materije tokom naredna tri i po do četiri meseca.

Savršeno mesto za malog kengura

Nakon toga, mali kengur počinje da izlazi iz nje i istražuje okolinu, ali se uvek može vratiti unutra da se odmori ili nahrani.

Između desetog i dvanaestog meseca potpuno se odbija od mleka i tada više nema potrebu za majčinom torbom — spreman je da skakuće samostalno poput odraslih kengura.

Dakle, iako prizor možda deluje neprijatno ljudima - za malog kengura to je savršeno mesto.

(Kurir.rs/Blic)

