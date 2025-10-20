Slušaj vest

Iako trilere uvek odlikuje napetost koja drži gledaoce na ivici sedišta, oni koji su zasnovani na stvarnim događajima podižu tenziju na potpuno novi nivo.

Upravo to je jedan od glavnih razloga zašto je najnovije Netfliksovo ostvarenje No One Saw Us Leave (šp. Nadie Nos Vio Partir) postalo pravi hit na ovoj platformi. Ova petodelna serija, koja je objavljena 15. oktobra, zasnovana je na istoimenoj knjizi meksičke spisateljice Tamare Trotner.

Kadar iz serije No One Saw Us Leave Foto: Printscreen/Youtube/Netflix

Od trenutka objavljivanja, meksička serija brzo je osvojila publiku — dostigla je četvrto mesto među TV serijama u SAD-u i prvo mesto u zemljama Latinske Amerike poput Meksika, Argentine i Kolumbije, a u Srbiji je trenutna na drugom mestu po gledanosti.

Radnja serije No One Saw Us Leave

Radnja je smeštena u Meksiko 1960-ih godina i prati priču majke po imenu Valerija Goldberg (Tesa Ia), koja se vraća sa putovanja i otkriva da su njen suprug Leo Salcman (Emiliano Zurita) i njihova deca, Tamara (Marion Siro) i Isak (Aleksander Varela), nestali. Očajna da ih pronađe, Valerija se udružuje sa bivšim agentom Mosada koji je postao privatni detektiv, Elijasom (Ari Brikman), kako bi započela potragu za svojom otetom decom. Tokom istrage saznaje da je Leo pobegao sa decom u Pariz, a potom širom Evrope, pa se upušta u misiju da ih pronađe.

Pored same potrage, serija prikazuje i jevrejsku zajednicu kojoj Valerija pripada u Meksiku, a koja joj okreće leđa pod uticajem njenog moćnog svekra Samuela (Huan Manuel Bernal). Flashback scene otkrivaju trenutke sa venčanja Valerije i Lea, pokazujući da njihov brak nije bio iz ljubavi, već poslovni aranžman između dve uticajne jevrejske porodice. Serija takođe osvetljava njihove porodične sukobe i Valerijin blizak odnos sa deverom Karlosom (Gustavo Basani). Kako priča odmiče, publika otkriva istinu o Leovoj otmici, dok Valerija pokazuje da je spremna na sve da ponovo zagrli svoju decu.

Kadar iz serije No One Saw Us Leave Foto: Printscreen/Youtube/Netflix

Jedan od najnapetijih Netfliksovih trilera

Iako serija još uvek nema zvaničnu ocenu na Rotten Tomattoes, rani komentari publike pokazuju da je u pitanju triler koji se mora pogledati. Gledaoci ističu da ih svaka epizoda drži u neizvesnosti, jer nikada ne znaju šta će se sledeće dogoditi u Leovom bekstvu sa decom ili u Valerijinoj borbi za njihovo spasavanje.

- No One Saw Us Leave je potresna i istovremeno snažna priča koja će vas držati na ivici sedišta, napisao je jedan od recenzenata.

Ako je suditi po originalnoj knjizi Tamare Trotner, serija donosi ličnu i duboko emotivnu priču. Spisateljica je u knjizi otkrila da je ona bila jedno od dece koju je sopstveni otac oteo, i opisala kako su sukobi roditelja uticali na nju i njenog brata.

Kadar iz serije No One Saw Us Leave Foto: Printscreen/Youtube/Netflix

- Upravo sam napunila pet godina. Ovo je poslednji dan mog detinjstva, napisala je Trotner na početku knjige.

Knjiga, objavljena 2024. godine, dobila je izuzetno pozitivne kritike, sa prosečnom ocenom 4.3 na Amazonu i 4.1 na Goodreads-u.

Serija "No One Saw Us Leave" sadrži sve elemente koji je čine obaveznim naslovom za ljubitelje trilera — snažnu junakinju koja traga za istinom i pravdom, emotivne i porodične momente, kao i istorijsku pozadinu koja prikazuje Meksiko 1960-ih. Bez sumnje, ovo je jedan od najpotresnijih i najgledanijih Netfliks trilera, a rezultati gledanosti to i potvrđuju.

