Iako se čini da je 2026. godina tako daleko, nije baš tako. A evo šta kaže poznata ruska astrološkinja Tamara Globa i kakva je njena prognozu za 2026. godinu i čemu, kada je reč o horoskopu, može da se nada svaki znak.

Ovan

Ovan Foto: Shutterstock

Godina 2026. će biti vreme značajnih promena u profesionalnoj sferi. Mnogi od vas će osetiti neviđeni talas energije i entuzijazma, što će dovesti do smelih ideja i neobičnih rešenja. U proleće su moguće neočekivane ponude za saradnju ili učešće u zanimljivim projektima.

Letnji period će Ovnovima doneti živopisne utiske i nova poznanstva, što može značajno da utiče na njihov lični život. Na jesen su verovatne promene u uslovima stanovanja ili prređenja. Finansijska situacija će biti stabilna, sa tendencijom rasta do kraja godine. U odnosima sa voljenima mogući su trenuci napetosti zbog preterane impulsivnosti, ali zahvaljujući diplomatiji biće moguće da nađete kompromis.

Bik

Bik Foto: Marek Tyczyński / Panthermedia / Profimedia

Godina 2026. će biti vreme dubokih unutrašnjih transformacija za Bika. Postojaće želja za samousavršavanjem i savladavanjem novih veština. U prvoj polovini godine mogući su karijerni izgledi vezani za proširenje profesionalnih horizonata.

Tokom leta su verovatni prijatni događaji u porodičnom krugu, možda proširenje porodice ili velika kupovina. U jesen zvezde obećavaju uspeh u kreativnim poduhvatima i hobijima. Finansijska situacija će biti stabilna, sa mogućnošću značajne uštede. U ljubavnom životu nastupiće period harmonije i međusobnog razumevanja, posebno za one koji su već u vezi. Nova poznanstva će vam preokrenuti život.

Blizanci

Blizanci Foto: Shutterstock

Za Blizance, 2026. će biti vreme aktivne komunikacije i uspostavljanja važnih kontakata. Početkom godine mogući su zanimljivi poslovni predlozi koji zahtevaju brzo donošenje odluka. U proleće su verovatna duga privatna ili poslovna putovanja, koja će doneti ne samo profesionalne koristi, već i nove perspektive. Letnji period se odlikuje posebnom produktivnošću u radu i sprovođenjem dugogodišnjih planova.

U jesen biste mogli poželeti da promenite okruženje ili renovirate dom. Finansijska sfera će se razvijati pozitivno, sa mogućnošću dobijanja dodatnih prihoda. U ličnom životu očekuju se pozitivnii događaji koji mogu promeniti vaš uobičajeni način života.

Rak

Rak Foto: Shutterstock

Godina 2026. će Rakovima doneti mnogo mogućnosti za samorealizaciju. U proleće će se povećati profesionalna aktivnost, a pojaviće se i izgledi za npredovanje u karijeri. Letnji period će biti povoljan za pokretanje novih projekata i sprovođenje dugogodišnjih planova.

U jesen su verovatni značajni događaji u porodičnom životu - vezani za nekretnine ili nasledstvo. Finansijska situacija će biti stabilna, sa tendencijom poboljšanja do kraja godine. U vašem ličnom životu nastupiće period harmonije i međusobnog razumevanja, posebno za one koji traže partnera za ozbiljnu vezu ili srodnu dušu. Mogući su sudbonosni susreti i nova poznanstva koja će uticati na vaš budući život.

Lav

Lav Foto: Shutterstock

Za Lavove će 2026. godina biti vreme za oslobađanje njihovog kreativnog potencijala i ostvarivanje ambicija. U proleće su verovatni značajni događaji u profesionalnoj sferi, vezani za unapređenje ili prelazak na nov nivo. Letnji period karakteriše posebna inspiracija i energija, što će pozitivno uticati na sve poduhvate. Na jesen su moguće promene uslova stanovanja ili velike kupovine.

Finansijska situacija će se uspešno razvijati, sa mogućnošću značajne uštede. U ličnom životu očekuju se pozitivni događaji i nova poznanstva. Postojeće veze će dobiti novi podsticaj za razvoj, a usamljeni predstavnici znaka mogu upoznati osobu koja im može promeniti život.

Devica

Devica Foto: Shutterstock

Godina 2026. će biti vreme važnih odluka i radikalnih promena za Device. U proleće su mogući značajni događaji u profesionalnoj sferi, vezani za nove projekte ili proširenje aktivnosti. Letnji period karakteriše posebna produktivnost i uspešna realizacija planova. U jesen su verovatne promene u ličnom životu ili porodičnim odnosima. Finansijska situacija će biti stabilna, sa mogućnošću dobijanja dodatnih prihoda.

U ljubavnom životu nastupiće period harmonije i međusobnog razumevanja, posebno za one koji su u vezi. Nova poznanstva biće ozbiljna i mogu dovesti do stvaranja porodice.

Vaga

Vaga Foto: Shutterstock

Za Vage, 2026. će biti vreme aktivnog samoizražavanja i razvoja talenata. U proleće su mogući značajni događaji u profesionalnoj sferi, vezani za nove projekte ili proširenje aktivnosti. Letnji period karakteriše posebna produktivnost i uspešna realizacija planova. U jesen su verovatne promene u ličnom životu ili porodičnim odnosima. Finansijska situacija će biti stabilna, sa mogućnošću dobijanja dodatnih prihoda.

U vašem ličnom životu nastupiće period harmonije i međusobnog razumevanja, posebno za one koji su u vezi. Nova poznanstva biće ozbiljna i mogu dovesti do stvaranja porodice.

Škorpija

Škorpija Foto: Shutterstock

Godina 2026. će Škorpijama doneti mnogo mogućnosti za samorealizaciju. U proleće će se povećati profesionalna aktivnost, a pojaviće se i izgledi za napredovanje u karijeri. Letnji period će biti povoljan za pokretanje novih projekata i sprovođenje dugogodišnjih planova.

U jesen su verovatni značajni događaji u porodičnom životu, vezani za nekretnine ili nasledstvo. Finansijska situacija će biti stabilna, sa tendencijom poboljšanja do kraja godine. U vašem ličnom životu nastupiće period harmonije i međusobnog razumevanja, posebno za one koji traže partnera za ozbiljnu vezu. Mogući su sudbonosni susreti i nova poznanstva koja će uticati na vaš budući život.

Strelac

Strelac Foto: Shutterstock

Za Strelca, 2026. godina biće vreme aktivnog razvoja i širenja horizonta. U proleće su moguća duga privatna ili poslovna putovanja, koja će doneti ne samo profesionalne koristi, već i nove perspektive. Letnji period karakteriše posebna produktivnost u radu i sprovođenje dugogodišnjih planova. U jesen se može javiti želja za promenom okruženja ili reorganizacijom doma.

Finansijska sfera će se razvijati pozitivno, sa mogućnošću dodatnih prihoda. U vašem ličnom životu očekuju se pozitivni događaji koji mogu promeniti uobičajeni način života.

Jarac

Jarac Foto: Shutterstock

Godina 2026. će biti vreme značajnih promena u profesionalnoj sferi za Jarčeve. U proleće su moguće neočekivane ponude za saradnju ili učešće u zanimljivim projektima. Na leto su verovatni prijatni događaji u porodičnom krugu, možda proširenje porodice ili velika kupovina. U jesen zvezde obećavaju uspeh u kreativnim poduhvatima i hobijima. Finansijska situacija će biti stabilna, sa mogućnošću značajne uštede.

U vašem ličnom životu nastupiće period harmonije i međusobnog razumevanja, posebno za one koji su već u vezi. Nova poznanstva će biti osveženje.

Vodolija

Vodolija Foto: Shutterstock

Godina 2026. će biti vreme dubokih unutrašnjih transformacija za Vodoliju. Postojaće želja za usavršavanjem i savladavanjem novih veština. U prvoj polovini godine mogući su karijerni izgledi vezani za proširenje posla.

U leto su verovatni prijatni događaji u porodičnom krugu, možda proširanje porodice ili velika kupovina. U jesen zvezde obećavaju uspeh u kreativnim poduhvatima i hobijima. Finansijska situacija će biti stabilna, sa mogućnošću značajne uštede. U vašem ličnom životu nastupiće period harmonije i međusobnog razumevanja, posebno za one koji su već u vezi.

Ribe

Ribe Foto: Shutterstock

Za Ribe, 2026. biće vreme aktivne komunikacije i uspostavljanja važnih kontakata. Početkom godine mogući su zanimljivi poslovni predlozi koji zahtevaju brzo donošenje odluka. U proleće su verovatna duga privtna ili poslovna putovanja, koja će doneti ne samo profesionalne koristi, već i nove perspektive. Letnji period obeležiće posebna produktivnost u radu i sprovođenje dugogodišnjih planova.

U jesen biste mogli poželeti da promenite okolinu ili renovirate dom. Finansijska sfera će se pozitivno razvijati, s mogućnošću dobijanja dodatnih prihoda.

