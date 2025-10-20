Slušaj vest

Zbog zastoja srca, 20. oktobra 2013. godine u 11.45 časova, u 89. godini života preminula je Jovanka Broz — poslednja jugoslovenska prva dama i žena koja je do kraja ostala verna uspomeni na svog supruga, Josipa Broza Tita.

Njena poslednja želja bila je jednostavna, ali duboko simbolična: da bude sahranjena u Kući cveća, pored čoveka sa kojim je delila slavu, moć, ali i beskrajnu usamljenost.

Od siromašne devojke iz Like do prve dame Jugoslavije

Jovanka Budisavljević rođena je 7. decembra 1924. godine u selu Pećani u Lici, u tadašnjoj Hrvatskoj. Poticala je iz skromne, ali ponosite porodice, za koju se verovalo da vodi poreklo od loze Nemanjića, a Jovanka je često govorila da joj je dalji rođak bio Nikola Tesla.

Detinjstvo joj je obeležila sirotinja, ali i snažan duh. Kada je počeo Drugi svetski rat, napustila je rodno selo i priključila se partizanima. U ratu je stekla čin kapetana i dva ordenja za hrabrost, a saborci su je pamtili kao odlučnu, hrabru i disciplinovanu devojku.

Po završetku rata vratila se u rodne Pećane, gde ju je sačekala spaljena kuća i razorena porodica. Uprkos svemu, nije klonula duhom. Ubrzo je stigao poziv koji joj je zauvek promenio sudbinu — poziv da radi kao higijeničarka kod maršala Josipa Broza Tita.

Ljubav koja je iznenadila celu Jugoslaviju

U to vreme uz Tita je bila Davorjanka Zdenka Paunović, njegova ratna saputnica i velika ljubav, koja je preminula 1946. godine. Posle Zdenkine smrti, Tito je bio utučen i povučen, a Jovanka je postala osoba od poverenja — najpre kao bolničarka i higijeničarka, a zatim i kao sekretarica.

Njihova bliskost vremenom je prerasla u ljubav, pa su se, na iznenađenje mnogih, venčali u aprilu 1952. godine. Jovanka je tada imala 28, a Tito 60 godina.

„Tito i ja smo mnogo slični. On obožava prirodu, lov, cveće – i ja isto. Naš dom ne možemo zamisliti bez cveća, ono stvara prijatnu atmosferu i osvežava ljude. Titu bih jedino zamerila što mnogo radi, ne može da sedi kući i odmara. Takva radna energija kod čoveka retko se susreće“, govorila je Jovanka u jednom od retkih intervjua.

Njena uloga u Titovom životu bila je višestruka — bila mu je oslonac, domaćica, organizatorka i čuvar svakog detalja. Brinula je o rezidencijama Brozovih, a pričalo se da je bila stroga i odlučna, pa je često znala i da otpusti zaposlene ako nisu ispunjavali očekivanja.

Život u senci, tišina i siromaštvo

Ipak, poslednje godine života bile su daleko od raskoši nekadašnje prve dame. Posle Titove smrti, Jovanka Broz je živela u gotovo potpunoj izolaciji, u oronuloj vili u Užičkoj ulici, bez osnovnih uslova i sa minimalnom penzijom.

Retko je viđana u javnosti, a o njenoj sudbini kružile su brojne priče — o tome kako je bila zaboravljena, izopštena i prepuštena samoći.

Do poslednjih dana čuvala je uspomene na svog supruga, a najdublju želju — da ponovo bude pored njega — ostvarila je tek posle smrti.

Večna pored Tita

Jovanka Broz sahranjena je, prema sopstvenoj želji, u Kući cveća na Dedinju, odmah pored Tita. Na njenoj sahrani okupio se mali broj ljudi, ali simbolika tog trenutka bila je ogromna: posle decenija samoće i ćutanja, Jovanka se vratila čoveku koji je zauvek obeležio njen život.

