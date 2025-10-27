Slušaj vest

Internet je preplavljen pričama odraslih koji izražavaju nezadovoljstvo zbog svog samostalnog statusa. Od emotivnih eseja o „večnoj samoći“ do viralnih TikTok videa sa heštegom #dating, mnogi tvrde da se ljubav jednostavno ne može pronaći.

Profesor psihologije Džef Makdonald sa Univerziteta u Torontu, koji već dugo proučava fenomen samoće i savremenih veza, ističe: - Jednostavno je, trenutno ima više samaca nego ranije.

Promene u braku i društvenim očekivanjima

Sve više žena bira da ostaje samo Foto: Shutterstock

Prema podacima Pew Research Center-a, 1990. godine oko 59% odraslih u Evropi i Americi bilo je u braku, dok je do 2023. taj procenat pao na 51%. Makdonald podseća da "svi su u nekom trenutku svog života sami" i naglašava koliko je važno razumeti kako ljudi danas doživljavaju taj period.

Porast broja samaca nije rezultat jedne jedine promene, već niza faktora. Jedan od njih je i tehnološki napredak – internet, dostava hrane i onlajn kupovina olakšali su život toliko da mnoge potrebe koje su nekada ispunjavale veze, danas mogu biti zadovoljene samostalno.

Ekonomija i nezavisnost kao faktori samoće

Ranije su žene bile znatno finansijski zavisne od muškaraca, jer im zapošljavanje nije bilo široko dostupno. Danas, kako žene sve više zarađuju samostalno, nestaje i ekonomska potreba za zajedništvom u obliku braka ili partnerstva.

Makdonald naglašava da iako mnogi smatraju da je u velikim gradovima teško pronaći partnera, aplikacije za upoznavanje zapravo povećavaju šanse za susret.

- Problem nije u dostupnosti, već u promeni očekivanja, kaže on.

Ljudi sada traže više od pukog prisustva – žele intelektualnu povezanost, emocionalnu podršku i uzbuđenje.

- Moj deda nije očekivao da ga baka inspiriše na lični rast. Neko je morao da pomuze krave i to je bilo dovoljno, dodaje sa osmehom.

Rodna neravnoteža i različita iskustva u vezama

Istraživanja pokazuju da su žene, u proseku, zadovoljnije životom bez partnera. Jedan od razloga je neravnomerna podela kućnih poslova: muškarci često doživljavaju vezu kao rasterećenje, dok žene vide dodatni teret. Osim toga, žene su obično bolje povezane sa prijateljima i porodicom, dok muškarcima nedostaje emocionalna podrška van romantičnih odnosa.

Najzadovoljniji samci su, prema istraživanjima, uglavnom osobe preko 40 godina i pripadnici LGBTQ+ zajednice.

Muškarci danas takođe nemaju problem da ne bivaju u zajednici Foto: Shuterstock

- Sa godinama ljudi postaju smireniji i lakše prihvataju sebe i okolnosti, objašnjava Makdonald.

Manji pritisak i drugačiji stav kod queer zajednice

Kod queer osoba često ne postoji toliki društveni pritisak da moraju biti u vezi, jer su već odbacile tradicionalne norme partnerstva. Ovo donosi drugačiji odnos prema samoći i vezama, što im može olakšati život i doneti veće zadovoljstvo.

Novac ne garantuje sreću u samoći

Iako veći prihod može život učiniti ugodnijim – putovanja, angažovanje pomoći i sloboda – s vremenom mnogi shvate da žele nekoga s kim bi sve to podelili. Profesor podseća da "novac može da olakša život, ali ne može zameniti ljudsku bliskost". Oko 15% samaca danas uopšte ne želi romantičnu vezu.

Žene život u zajednici doživljavaju kao još jednu obavezu, a muškarci kao olakšanje Foto: Shutterstock

- Nisu svi srećni sami, ali sve više ljudi svesno bira da ne bude u vezi, kaže Makdonald.

Budućnost samaca i važnost odnosa sa sobom

Da li će broj samaca i dalje rasti, teško je predvideti. Vidimo različite trendove – od talasa konzervativnijih vrednosti do generacije koja ljubav posmatra kroz potpuno nove kriterijume. Na kraju, Makdonald deli jednostavan, ali snažan savet:

- Biti dobar u vezi znači biti dobar sa samim sobom. A biti dobar u samoći znači isto to.

