Kada plata stigne na račun, mnogima novac izgleda da nestaje brže nego što je zarađen. Računi, namirnice, troškovi života i druženja često „pojedu“ svaku zaradu, naročito u vremenu kada je život poskupio više nego ikada. Ipak, jedna mlada žena dokazala je da uz disciplinu i planiranje finansijska sloboda nije mit.

Čarli Luis, 27-godišnja Britanka, uspela je da sakupi 90.000 evra i postane vlasnica tri nekretnine — sve pre svoje 25. godine — i to sa godišnjom platom od oko 49.500 evra (što znači da je mesečno zarađivala oko 4,125 evra).

Kako Čarli organizuje finansije

Mlada žena planira budžet i ulaže u nekretnine Foto: printscreen/tiktok/charlie_louise_cc

Njena strategija je jednostavna, ali dosledna: svaki dan štedi oko 32 evra, što godišnje iznosi približno 11.800 evra. „Kad dostignem svaki novi prag od 1.000 evra, odmah planiram kako da zaradim sledećih 1.000 još brže“, kaže Čarli u svom TikTok videu.

Mlada preduzetnica zamenila je trosobni stan u atraktivnom delu grada kućom koja je zahtevala renoviranje. Danas poseduje tri nekretnine, a dodatni prihod ostvaruje njihovim izdavanjem.

„Ljudi često komentarišu: ‘S tolikom platom, to je tvoja kuća?’ Ali ja to gledam ovako – mogla bih imati jednu veliku kuću, ali ta kuća mi ne bi donosila prihode, jer bih u njoj živela“, objašnjava ona.

Višestruki izvori prihoda

Pored stalnog posla, Čarli ostvaruje dodatne prihode kroz razne poslove. Samo u jednom mesecu, njena zarada uključivala je:

3.060 evra od stalnog posla,

od stalnog posla, 1.240 evra od izdavanja nekretnina,

od izdavanja nekretnina, 650 evra od saradnje s brendovima,

od saradnje s brendovima, 815 evra od prodaje digitalnih proizvoda,

od prodaje digitalnih proizvoda, 200 evra od istraživanja tržišta,

od istraživanja tržišta, 560 evra od TikTok programa za kreatore,

od TikTok programa za kreatore, 80 evra od „misteriozne kupovine“,

od „misteriozne kupovine“, 62 evra od prodaje kroz TikTok prodavnicu i

od prodaje kroz TikTok prodavnicu i 30 evra od testiranja veb-sajtova. Minimalizam i odgovorno trošenje

Čarli ističe da nikada ne troši na luksuz samo da impresionira druge. Njena mantra je: živeti ispod svojih mogućnosti, ali sa fokusom na stvaranje dodatnog prihoda i ulaganja.

„Obrok u restoranu rezervisan je za posebne prilike, a dostavu hrane koristim najviše tri puta godišnje“, otkriva ona.

Investiranje za budućnost

Ušteđevinu ulaže u investicione fondove i akcije, čime novac „radi“ za nju. Trenutno je na četvrtini cilja od 118.000 evra, koji planira da dostigne pre 40. godine.

„Moje dvadesete su za pravljenje novca, da bih u tridesetim imala slobodu i mogla da se penzionišem u svom ritmu“, kaže Čarli, pislaa je Nova.rs.

Budžet i disciplina

Čarli pažljivo planira mesečne troškove i odvojene fondove za štednju, poklone i hipoteku. Mesečno sebi dozvoljava oko 235 evra za neobavezne troškove. Nikada ne kupuje na rate i koristi kreditnu karticu isključivo za nagrade, a ne iz potrebe.

„Živeti ispod svojih mogućnosti ne znači samo štedeti, već i stvarati više novca“, naglašava ona. Takođe primenjuje princip koji naziva „efekat noja“ — suočavanje sa problemom, a ne ignorisanje troškova.

„Ljudi često ignorišu potrošnju misleći da su previše potrošili. Ja ne bežim od problema. Ignorisanje samo pogoršava situaciju“, zaključuje Čarli.

