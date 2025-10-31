Slušaj vest

- Ova zemlja nema ni aerodrom, ni svoj službeni jezik, pa čak ni sopstvenu valutu. Ipak, to je najbogatija zemlja u Evropi, sa princom bogatijim od britanskog kralja. I ne, nije reč o Švajcarskoj. Lokalci poseduju toliko bogatstva, da ne moraju da rade do kraja života. Bave se samo onim što vole. Uživaju u niskim porezima i nemaju spoljni dug.

Nije uobičajeno praviti buku ili smetati komšijama. Sve se zasniva na uzajamnom poštovanju. Razmetanje bogatstvom smatra se lošim ukusom. Zločin je toliko retka pojava, da ljudi ni ne zaključavaju vrata. U zatvoru se nalazi samo sedam osoba, a obroke im dostavlja restoran.

Cela zemlja ima manje od 100 policajaca. Sa populacijom od nešto više od 30.000 stanovnika, građani ove male države žive pet puta bolje nego prosečan Amerikanac. Osoblje za usluge svakodnevno dolazi iz Nemačke i Austrije, glasi snimak sa Jutjub kanala "Lavovi Balkana Motivacija".

I to je bilo dovoljno da prikupi brojne reakcije korisnika iz Srbije.

"Bože, daj da ceo svet živi tako", "Bravo za državu koja je uspela da ostane netaknuta od svega što ne valja", "Prelepa priroda", "Živim u komšiluku. Glavni izvor bogatstva su izuzetno niski porezi", "Velika je privilegija otići tamo", "Svako bi voleo da živi ovde", pisali su mnogi.

Ako do sada niste prepoznali, ta zemlja zove se Lihtenštajn.

U maloj zemlji dugoj 24 kilometra i širokoj 12 kilometara, smeštenoj između doline Rajne i planina, živi nešto više od 30.000 građana Lihtenštajna, od kojih 5.000 u glavnom gradu Vaducu, čiju dominantu čini zamak. Uprkos džepnim dimenzijama, država zrači samopouzdanjem. Bez nezaposlenosti i političkih sukoba, život u ovoj kneževini deluje gotovo kao raj.

Ova zemlja obiluje kulturnim znamenitostima, prelepom prirodom i idealnim uslovima za različite sportove tokom cele godine, od skijanja do planinarenja. Tokom leta ovde se može pobeći od vrućine, a zimi uživati u očaravajućim pogledima. Lihtenštajn je i potencijalni raj za one koji žele da se odmore od gužve.

