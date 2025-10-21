Slušaj vest

Kroz dnevni horoskop za 21. oktobar donosimo vam detaljnu astrološku prognozu za sve znake horoskopa. Evo šta vam Zodijak predviđa za ovaj utorak.

OVAN

Ovan Foto: Profimedia

Planetarni aspekti mogu da vam donesu previše analize i neodlučnosti. Bolje je da odluke donosite timski. Partner se ponaša nedosledno i ne znate na čemu ste. Otvoreno porazgovarajte o svemu. Čuvajte imunitet. Pokušajte da ga podignete pomoću prirodnih supstanci, umesto lekova.

BIK

Bik Foto: Profimedia

Bikovi koji se bave uslužnim delatnostima mogu da naiđu na prepreke. Bićete u situaciji da improvizujete rešenje. Stari problem u okviru vaše porodice može da kulminira. Međutim, ovog puta iziskuje hitno rešenje. Čuvajte sinuse i disajne organe, jer bi tokom ovog prelaznog perioda mogli da vam prave problem.

BLIZANCI

Blizanci Foto: Profimedia

Potrudite se da što preciznije izrazite svoje ideje i stavove kako ne bi došlo do velikog nesporazuma. Krupne odluke odložite za kasnije. Uspešno ćete prevazići jedan problem u porodici koji vas već duže vreme muči. Potencijalna nervoza, koju vi snagom volje možete da odagnate.

RAK

Rak Foto: Profimedia

Glavna tema ovog dana su finansije. Zahvaljujući mudrom poslovnom potezu, očekuje vas finansijski dobitak. Zajedničkim snagama s partnerom uspešno ćete realizovati jedan važan cilj. Period harmonije. Obratite pažnju na kožu. Idu hladni dani i koži je potrebna posebna nega.

LAV

Lav Foto: Profimedia

Predstoji vam uspeh u saradnji sa inostranstvom. Uspešan poslovni sastanak najaviće vam unapređenje finansijske situacije. Vaš odnos s partnerom prolazi kroz turbulentan period. Moguće su nesuglasice i rasprave. Osetljiva vam je glava, naročito sinusi, ali to je normalno za ovaj deo godine.

DEVICA

Devica Foto: Profimedia

Ovaj dan obeležiće uspešan poslovni sastanak. Otvara vam se nova perspektiva u okviru saradnje sa inostranstvom. Očekuju vas nesuglasice, ali ćete ipak na kraju uspešno rešiti jedan veliki problem. Meteoropatske reakcije, reagujete na promenu vremena.

VAGA

Vaga Foto: Profimedia

Potrudite se danas da jasno izlaže svoje stavove. Moglo bi vrlo lako da dođe do velikog nesporazuma. Nalazite se u iskušenju da uđete u tajnu vezu sa osobom koja nije slobodna. Privlačnost između vas je neodoljiva. Muči vas nesanica. Opustite se uz neku dobru knjigu.

ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Profimedia

Pruža vam se prilika da proširite krug poslovnih saradnika. To će se veoma pozitivno odraziti na obim posla i vaše finansije. Partner se ponaša nedosledno i to u vama budi sumnju u njegova osećanja prema vama. Variranje pritiska i aritmije ukazuju na problem.

STRELAC

Strelac Foto: Matt Herring / Ikon Images / akg-images / Profimedia

Uspeh u trgovini i u okviru uslužnih delatnosti i ugostiteljstva obeležiće ovaj dan na poslu. Uspešan poslovni sporazum. Vaš odnos s partnerom kreće se uzlaznom putanjom. Uspešno ste prevazišli nesporazum odranije. Bolovi u grlu, ne unosite hladna, gazirana pića u organizam.

JARAC

Strelac Foto: Matt Herring / Ikon Images / akg-images / Profimedia

Uspešno ćete prevazići komplikovan splet okolnosti do kojeg može danas da dođe na poslu. Uspeh na timskom nivou. Danas možete da se nađete u iskušenju da se upustite u tajnu vezu sa osobom koja nije slobodna. Dehidratacija organizma, unosite veću količinu tečnosti.

VODOLIJA

Vodolija Foto: Matt Herring / Ikon Images / akg-images / Profimedia

Pruža vam se prilika da pokrenete nov izvor prihoda. Možete početi da zarađujete kroz hobi. Finansijski dobitak. Vodolije koje su u vezi očekuje kratkotrajna, ali burna rasprava s partnerom. Moguće su scene ljubomore. Izbegavajte nerviranje.

RIBE

Ribe Foto: Profimedia

Glavna tema je vaša finansijska situacija. Zahvaljujući dobrom osećaju za poslovni pravac, očekuje vas prava poslovna ekspanzija. Vaš odnos s partnerom funkcioniše u stilu dva koraka napred - korak nazad. Kriza poverenja. Osećate se dobro. Čitate informativno o prevenciji raznih bolesti.

