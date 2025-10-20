Slušaj vest

Jedna turistkinja je stigla u Japan, a kada je ušla u svoju hotelsku sobu, bila je zbunjena jer nigde nije videla krevet. Bar ne krevet u obliku u kojem je očekivala. Objavila je obilazak sobe na TikToku, pitajući se gde bi trebalo da spava, i tražila je savet od svojih pratilaca.

„Putovala si u Japan i nisi istraživala?“

Mnogi njeni pratioci su bili u neverici jer nije znala da Japanci spavaju na futonima. „Kako možeš uopšte da odeš u Japan, a da ne znaš ništa o futonima?“, „Pogodi nacionalnost“, „Zar ljudi zaista ne istražuju zemlju pre nego što putuju tamo?“, pisali su joj.

U sledećem videu se našalila

Pošto su mnogi ljudi mislili da je glupa, u sledećem videu je odlučila da se našali, pa je legla na pod ispod stola i pitala da li je to ispravno.

Zašto su japanski kreveti na podu?

Kada je reč o rasporedu spavanja, većina nas na zapadu je upoznata sa standardnom kombinacijom okvira kreveta i dušeka. Međutim, u Japanu je tradicionalni raspored spavanja sasvim drugačiji - japanski kreveti se postavljaju direktno na pod. Ovaj jedinstveni stil spavanja sa podnim krevetom je dugogodišnja tradicija u Japanu, sa korenima koji sežu unazad vekovima.

Istorija japanskih kreveta

Tradicionalni japanski krevet se naziva „futon“, što je tanak, podstavljeni dušek koji se postavlja direktno na pod. Reč „futon“ se zapravo odnosi na ceo set posteljine, uključujući dušek, jastuk i jorgan, koji se tokom dana skladište kako bi se oslobodio prostor za život.

Futon je deo japanske kulture stotinama godina, a njegovo poreklo datira iz 17. veka. Tokom tog vremena, japanski domovi su obično bili mali i multifunkcionalni, sa sobama koje su služile višestrukim namenama tokom dana. Kao rezultat toga, nameštaj je morao biti lagan i lako pokretljiv kako bi se prilagodio različitim namenama.

Futon je bio savršeno rešenje za ovaj problem - bio je lagan i mogao se lako smotati i skladištiti tokom dana. Takođe je bio pristupačan, što ga je činilo dostupnim širokom krugu ljudi.

