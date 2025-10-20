Slušaj vest

Facebook stranica "Društvo ljubitelja istorije" objavila je listu od 151 imena iz Žičke povelje Stefana Prvovenčanog koja je napisana oko 1220. godine.

Povelja sadrži uglavnom srpska, ali ne samo srpska imena, već i ona germanskog plemena Sasi, čiji su pripadnici bili vrsni rudari koji su dolazili u Srbiju da rade u rudnicima. Neka od imena su Bala, Batina, Berilo, Bogdan, Božica, Braja, Brajen, Brana, Vasil, Velimir, Vlad, Dragan, Dragomir, Dragoslav, Ilija, Zlata, Miroš, a tu su i: Krasimir, Kulin, Kupljen, Rad, Radiš, Radomir, Tudor, Turjak, Tus, Tihomir, Stanimir, Slavko, Hodiša...

U komentarima se jedan Desimir baš obradovao: "Tu sam, ime mi starije od Amerike, Desimir do pobede!".

Jedan Facebook korisnik je napisao: "Ovaј tekst јe pisan delom starim pravopisom (koristi se i slovo „Ѣѣ“), a delom novim (koristi se slovo „Ljlj“ i „Đđ“), kao i apostrof (ʼ) umesto slova „Ъъ“ (debelo ЈER, tvrdi poluglas). Naјbolje јe srednjovekovne povelje čitati u originalu, ali uz prevod obavezno dodati i tekst u originalu, kako bi se moglo uporediti. Muško ime Kupljen јe po bogu Kupalu (u nominativu - Kupalo), nema veze sa glagolom kupiti, tј. pridevom kupljen. Evo nekoliko sličnih reči iz srpskoslovenskog јezika, u vreme pisanja ove povelje: koúplɪa - kupovina, koúplѥnїe - kupovina, koúp͛čьstvo - trgovina, koúpьcь - trgovac. Lako dođe do zabune ako se ne zna staroslovenski i srpskoslovenski јezik, pa se mnogo toga pogrešno prevede i shvati, nažalost".

