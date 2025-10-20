Slušaj vest

Preduzetnik i osnivač kompanije za nekretnine Luxury Property Partners, Tajler Njumen proveo je nedelju dana sa osnivačem Virdžin grupe, Ričardom Brensonom na njegovom privatnom ostrvu. Svoja iskustva i lekcije koje je naučio od slavnog milijardera podelio je sa pratiocima na društvenim mrežama.

„Upravo sam proveo nedelju dana sa Ričardom Brensonom na njegovom ličnom privatnom ostrvu. Verovatno najluđe i najotvorenije iskustvo u mom životu. Evo mojih najvažnijih spoznaja“, napisao je Njumen na društvenoj mreži Iks (X).

Igra da pobedi u svemu

Prva lekcija koju je Njumen istakao jeste da Brenson „igra da bi pobedio u svim oblastima svog života“. Iako je svim srcem ušao u brojne uspešne poslovne poduhvate, uspeo je da očuva zdravlje, sreću i kvalitetne odnose s porodicom.

„Ovaj čovek je izgradio kompanije vredne milijarde dolara u osam različitih sektora, završio neke lude avanture, u odličnoj je fizičkoj kondiciji sa 75 godina i ima neverovatan odnos sa svojom suprugom i decom“, naveo je Njumen, zaključivši da mu je to pokazalo kako „zaista možete imati sve“.

Zdravlje, kondicija i avantura

Druga važna spoznaja odnosi se na Brensonovu posvećenost zdravlju i aktivnom životu. Njumen je opisao kako je milijarderov dan ispunjen sportskim aktivnostima:

„Juče sam se probudio u 6:00 ujutro, otišao do kućice na plaži i gledao Ričarda kako igra tenis sa jednim od svoja dva profesionalna trenera tenisa koji žive na ostrvu — i pobeđivao je. Rekao mi je da igra dva puta dnevno već 15 godina.“

Dodao je i da im se Brenson pridružio u trosatnom planinarenju, trčanju od 7 km po vrućini, vožnji bicikla i vožnji na dasci za jedrenje (windsurfing). Uz to, Brenson navodno ima šahovske table u svakoj zgradi na ostrvu kako bi održavao bistar um.

Ričard Brenson Foto: Profimedia

Dizajniranje životnog stila

Prema Njumenu, ostrvo Neker (Necker Island) je osmišljeno tako da svaki gost dobije isti „milijarderski tretman kao i sam Ričard“, za šta brine 160 zaposlenih. Objasnio je i stratešku pozadinu tog pristupa:

„Ostrvo je bio sjajan način za Ričarda da najpoznatije, najmoćnije i najbogatije ljude na svetu dovede u svoju blizinu. Ugošćuje kraljevske porodice, predsednike i svakoga ko nešto znači.“

Poslovna filozofija i briga o ljudima

Četvrta lekcija otkriva uvid u Brensonovu poslovnu filozofiju. Kada pokreće posao, njegova uloga je da obezbedi brend, kapital i da preuzme rizik. Nakon toga, „radi sa pravim timom koji može da sprovede plan i obezbedi potrebnu infrastrukturu.“

Navodno je i „opsednut korisničkim iskustvom“, što je Njumen osetio kroz tretman na ostrvu. Na kraju je naglasio da se Brenson „zaista brine“, iako deluje introvertno.

„Oživeo bi kad bi govorio o stvarima za koje se zalaže i problemima koje želi da reši u svetu“, zaključivši da je Brenson izuzetno usmeren na stvaranje pozitivnog uticaja.

(Kurir.rs/ Index.hr)

