Slušaj vest

Prema poznatom ruskom astrologu Tamari Globi, 2026. godina za svaki horoskopski znak donosi velike stvari. Svaki horoskopski znak suočiće se sa svojim izazovima, ali i dobiti prilike – od ljubavnih preokreta i sudbonosnih susreta, do poslovnih uspeha i finansijskog rasta.

Tamara Globa Foto: Printscreen/Youtube/

Evo šta 2026. godina donosi svakom znaku:

Ovan

Ovnovi ulaze u godinu snažnih preokreta na polju posla i karijere. Vaša energija i inicijativa biće na vrhuncu, a ideje koje budete imali privući će pažnju okoline. Proleće donosi ponude koje na prvi pogled deluju iznenađujuće, ali upravo one mogu postati odskočna daska za budući uspeh.

Leto otvara vrata novim poznanstvima – neka od njih prerastaće u čvrsta prijateljstva, a za pojedine Ovnove i u ljubavne veze.

Ovan Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Jesen donosi promene u životnim okolnostima – od preseljenja do potpune reorganizacije doma.

Finansijski ćete se osećati stabilno, a kraj godine naglašava mogućnost većih prihoda. Na emotivnom planu potrebna je strpljivost: Vaša impulzivnost može izazvati nesporazume, ali mudrim razgovorom sve može biti izgladjeno.

Bik

Bikovi 2026. godine ulaze u period dubokih unutrašnjih promena. Biće prisutna snažna želja za ličnim razvojem – mnogi će se odlučiti za dodatne edukacije, nova znanja ili veštine. Karijera dobija novi zamah, a prvi meseci godine donose ponude koje otvaraju nova profesionalna vrata.

Leto donosi radost u porodičnom krugu. Moguća su proširenja porodice ili značajne kupovine koje će pojačati osećaj sigurnosti.

Bik Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Jesen ističe vašu kreativnost – sve što radite iz ljubavi ili hobija može postati izvor zadovoljstva, pa čak i zarade.

Na ljubavnom planu vlada harmonija. Bikovi u vezama osećaće dublje razumevanje, dok slobodni pripadnici znaka imaju priliku za nova poznanstva koja mogu prerasti u sudbonosne odnose.

Blizanci

Za Blizance 2026. godina postaje godina mreža i kontakata. U prvom delu godine pojaviće se poslovne ponude koje zahtevaju brze odluke, a upravo će vaša fleksibilnost biti ključ uspeha.

Proleće donosi putovanja, i poslovna i privatna, a svako od njih otvara nova iskustva i mogućnosti za učenje. Tokom leta vaša produktivnost dostiže vrhunac, a projekti započeti ranije donose konkretne rezultate.

Blizanci Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Jesen budi želju za promenama u domu – od renoviranja do selidbe. Finansijska situacija ostaje stabilna, a dodatni prihodi mogu doći kroz saradnje ili honorarne poslove.

Ljubavni život donosi zanimljive preokrete, a neka nova poznanstva mogu vam potpuno promeniti pogled na partnerstvo.

Rak

Rakovi ulaze u 2026. sa snažnim potencijalom za profesionalni rast. Proleće donosi veću aktivnost i mogućnost napredovanja, dok će leto biti povoljno za započinjanje novih projekata.

Jesen donosi značajne događaje vezane za porodicu i dom. Moguća su pitanja vezana za nekretnine, nasledstva ili ulaganja u stambeni prostor. Finansijska situacija jača, a kraj godine donosi sigurnost i stabilnost.

Rak Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Na ljubavnom planu očekuje vas period sklada i emotivne bliskosti. Slobodni Rakovi mogu upoznati osobu koja im menja život – srodnu dušu sa kojom se otvara put ka budućnosti.

Lav

Lavovi će 2026. osetiti snažan poriv da ostvare svoje ambicije. Proleće donosi važne događaje u karijeri – od unapređenja do prelaska na novu poziciju. Leto je ispunjeno inspiracijom i kreativnošću, a ta energija prelivaće se i na privatni život.

U jesen su moguće značajne promene vezane za stanovanje – kupovina, renoviranje ili selidba. Finansije idu u pravcu stabilnosti, uz mogućnost štednje.

Lav Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Ljubavni život donosi nova poznanstva, a postojeće veze doživljavaju obnovu i dodatnu bliskost. Samci imaju realnu priliku da upoznaju osobu koja će im potpuno promeniti svet.

Devica

Device ulaze u 2026. godinu velikih odluka i važnih preokreta. Proleće donosi projekte koji zahtevaju hrabrost i reorganizaciju, što će biti ključno za profesionalni napredak.

Tokom leta očekuje vas visoka produktivnost – planovi koji su dugo stajali sada kreću ka realizaciji.

Devica Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Jesen donosi promene u porodičnim odnosima, a neki pripadnici znaka mogu se odlučiti na važne životne korake.

Finansije ostaju stabilne, uz priliku za dodatnu zaradu. Ljubavni život obeležen je skladom, a za mnoge slobodne Device nova poznanstva mogla bi prerasti u ozbiljne veze i osnivanje porodice.

Vaga

Vagama 2026. donosi snažan fokus na samoizražavanje i razvoj talenata. Proleće otvara vrata zanimljivim poslovnim projektima, a leto je period kada ćete uživati u plodovima svog rada.

Jesen donosi promene u privatnom životu – moguće su odluke vezane za porodicu ili emotivne odnose.

Vaga Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Finansijska stabilnost prati celu godinu, a prilike za dodatnu zaradu neće izostati.

U ljubavi vlada sklad, a oni koji započnu nova poznanstva mogu se naći u ozbiljnim vezama koje donose trajnu sigurnost.

Škorpija

Proleće donosi novu energiju i šanse za napredovanje. Leto je povoljno za pokretanje sopstvenih projekata i realizaciju ideja koje su dugo čekale pravi trenutak.

Jesen donosi važne događaje u porodici, od pitanja nasledstva do ulaganja u nekretnine. Finansijski uslovi se poboljšavaju, posebno u drugom delu godine.

Škorpija Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Ljubavni život donosi duboke promene – mnogi će želeti stabilnost i ozbiljne veze. Sudbonosni susreti mogu u potpunosti promeniti vaš životni put.

Strelac

Strelčevi će 2026. osetiti snažnu potrebu da šire horizonte. Proleće donosi daleka putovanja, nova iskustva i poslovne mogućnosti u inostranstvu ili kroz saradnje sa ljudima iz drugih kultura.

Leto naglašava produktivnost i realizaciju planova, dok jesen donosi želju za promenom životnog prostora ili uređenjem doma.

Strelac Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Finansijska situacija je povoljna, uz dodatne izvore prihoda koji će doprineti osećaju sigurnosti.

Na ljubavnom planu očekuju vas pozitivni događaji, a mnogi Strelčevi će osetiti da im se život okreće u potpuno novom pravcu, piše atma.hr

Jarac

Jarčeve u 2026. očekuju značajne promene na polju posla. Proleće donosi iznenadne ponude koje se isplati prihvatiti, jer mogu otvoriti dugoročne mogućnosti i postaviti temelje za rast.

Leto donosi sreću u porodici – od proširenja do važnih kupovina koje donose stabilnost. Jesen je povoljna za kreativne projekte i hobije koji vam donose radost i uspeh.

Jarac Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Finansije ostaju stabilne, a mogućnost štednje raste. U ljubavi ćete osetiti sklad i razumevanje, dok nova poznanstva unose svežinu u svakodnevicu.

Vodolija

Vodolije u 2026. ulaze u period unutrašnjih promena. Želja za ličnim razvojem i novim veštinama biće izražena, a prva polovina godine donosi prilike za širenje posla i profesionalni napredak.

Leto donosi radost u porodici i mogućnost većih kupovina. Jesen ističe uspehe u kreativnim aktivnostima i projektima koji se razvijaju iz hobija.

Vodolija Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Finansijska stabilnost prati celu godinu, a u ljubavi dolazi razdoblje razumevanja i sklada.

Oni u stabilnim vezama osećaće dodatnu bliskost, dok će slobodne Vodolije biti otvorene za nova iskustva.

Ribe

Ribe 2026. dočekuje godina komunikacije, novih kontakata i važnih prilika. Početak godine donosi poslovne ponude koje zahtevaju brzo reagovanje.

Proleće može otvoriti put ka dužim putovanjima, a svako od njih širi vidike i donosi dragocena iskustva. Leto donosi produktivnost i realizaciju planova koji su dugo bili na čekanju.

Ribe Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

U jesen se javlja želja za promenom životnog prostora ili renoviranjem doma.

Finansijska situacija se razvija pozitivno, a dodatni prihodi doneće osećaj sigurnosti i zadovoljstva.

(Kurir.rs/ Ona)

Bonus video: Zašto se ljudi oslanjaju na astrologiju?