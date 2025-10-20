Ovaj čovek ima najduže ime na svetu: Sadrži više od 2000 imena i svako ima svoju priču, a pasoš mu je poseban slučaj
Kada je Britanac Lorens Votkins odlučio da zabeleži svoje ime u Ginisovoj knjizi rekorda, nije mogao da pretpostavi koliko će to postati deo njegovog identiteta. Danas ga svet poznaje kao čoveka sa najdužim imenom na svetu – a njegov pasoš to potvrđuje crno na belo.
„Moje ime sadrži više od 2.000 imena, tačnije 2.310“, kaže Lorens uz osmeh, „i svako od njih ima posebno značenje za mene. AZ2000 znači da imam imena od A do Z, više od dve hiljade njih.“
Najduže ime na svetu – i posebna priča iza svakog slova
Njegovo ime počinje od slova A i završava se slovom Z, a svako nosi simboliku – deo uspomene, osobe ili inspiracije iz njegovog života. U pasošu piše napomena: „Videti strane za spisak imena“, jer celokupno ime fizički ne može da stane na standardnu stranicu dokumenta.
Iako poseduje zvanični Ginisov rekord za najduže ime na svetu, Lorens priznaje da reakcije okoline često nisu onakve kakve je očekivao:
„Ljudi obično reaguju prilično mlako. Ne dele moj entuzijazam, i to ume da bude pomalo razočaravajuće. Ipak, razumem ih – to im jednostavno nije toliko važno kao meni“, iskreno kaže.
Ginis menja pravila, ali rekord ostaje njegov
Prvi put je ušao u Ginisovu knjigu sa 2.310 imena, ali je broj naknadno smanjen na 2.253, nakon što su se promenila pravila u vezi sa kriterijumima za ovaj rekord. Ipak, Lorensovo puno ime i dalje sadrži svih 2.310 imena, a uskoro će mu biti izdata i nova potvrda.
Za njega, svako od tih imena predstavlja deo lične istorije – kombinaciju ljubavi prema jezicima, fascinacije imenima i potrebe da ostavi trag koji će ga izdvajati od drugih.
„Ne očekujem da me svi razumeju, ali meni to znači sve“
Iako mnogi njegovu opsesiju imenom smatraju bizarnom, Lorens se ne osvrće na komentare. „To je moj način da izrazim ono što jesam. Neki skupljaju marke, ja skupljam imena“, rekao je kroz šalu, dodajući da je svako ime „poput uspomene koja ne može da izvetri“.
Njegov pasoš je sada gotovo svojevrsno umetničko delo – dokument koji svedoči o čoveku koji je u ime pretočio sve što voli, poštuje i pamti.
