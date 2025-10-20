Slušaj vest

Kada je Britanac Lorens Votkins odlučio da zabeleži svoje ime u Ginisovoj knjizi rekorda, nije mogao da pretpostavi koliko će to postati deo njegovog identiteta. Danas ga svet poznaje kao čoveka sa najdužim imenom na svetu – a njegov pasoš to potvrđuje crno na belo.

„Moje ime sadrži više od 2.000 imena, tačnije 2.310“, kaže Lorens uz osmeh, „i svako od njih ima posebno značenje za mene. AZ2000 znači da imam imena od A do Z, više od dve hiljade njih.“

Lorens Votkins Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Najduže ime na svetu – i posebna priča iza svakog slova

Njegovo ime počinje od slova A i završava se slovom Z, a svako nosi simboliku – deo uspomene, osobe ili inspiracije iz njegovog života. U pasošu piše napomena: „Videti strane za spisak imena“, jer celokupno ime fizički ne može da stane na standardnu stranicu dokumenta.

Iako poseduje zvanični Ginisov rekord za najduže ime na svetu, Lorens priznaje da reakcije okoline često nisu onakve kakve je očekivao:

„Ljudi obično reaguju prilično mlako. Ne dele moj entuzijazam, i to ume da bude pomalo razočaravajuće. Ipak, razumem ih – to im jednostavno nije toliko važno kao meni“, iskreno kaže.

Lorens Votkins ima najduže ime na svetu Foto: Jam Press/Laurence Watkins / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Ginis menja pravila, ali rekord ostaje njegov

Prvi put je ušao u Ginisovu knjigu sa 2.310 imena, ali je broj naknadno smanjen na 2.253, nakon što su se promenila pravila u vezi sa kriterijumima za ovaj rekord. Ipak, Lorensovo puno ime i dalje sadrži svih 2.310 imena, a uskoro će mu biti izdata i nova potvrda.

Za njega, svako od tih imena predstavlja deo lične istorije – kombinaciju ljubavi prema jezicima, fascinacije imenima i potrebe da ostavi trag koji će ga izdvajati od drugih.

Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

„Ne očekujem da me svi razumeju, ali meni to znači sve“

Iako mnogi njegovu opsesiju imenom smatraju bizarnom, Lorens se ne osvrće na komentare. „To je moj način da izrazim ono što jesam. Neki skupljaju marke, ja skupljam imena“, rekao je kroz šalu, dodajući da je svako ime „poput uspomene koja ne može da izvetri“.

Njegov pasoš je sada gotovo svojevrsno umetničko delo – dokument koji svedoči o čoveku koji je u ime pretočio sve što voli, poštuje i pamti.

(Kurir.rs/ Ona/ Mirror)

