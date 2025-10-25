Slušaj vest

Par iz Velike Britanije, Šarlot i Džoi Vajthaus, doživeo je pravo iznenađenje tokom renoviranja svoje kuće iz 1930-ih. Na TikToku su podelili otkriće koje ih je ostavilo bez reči – nešto što je decenijama bilo skriveno u unutrašnjem zidu.

Joei je objasnio da, iako nemaju skoro nikakvo iskustvo u renoviranju, odlučio je da transformiše svoju poluodvojenu kuću „od temelja do krova“. Radovi su uključivali skidanje brojnih slojeva tapeta, odnošenje smeća i stalne šetnje do automobila.

Stare novine iza zida

Tokom radova u dnevnoj sobi, Džoi je otkrio rupu u zidu koja je prethodno bila skrivena tapeta. Nakon uklanjanja sloja pene, ispod se pojavio namerno postavljen predmet – novine.

Pogledajte u galeriji kako je to izgledalo:

Par otkriva stare novine iz 1967. godine u zidu dok renovira kuću iz 1930-ih Foto: printscreen/tiktok/ourrenoat98

„Pronašli smo ove novine“, rekao je Džoi. „Kuća je sagrađena tridesetih godina, a prethodni vlasnici su živeli najmanje 57 godina.”

Novine su se pokazale kao izdanje Evening Standard-a od sredine, 11. oktobra 1967. godine, i bile su iznenađujuće dobro očuvane. „Neverovatno je što se i dalje mogu čitati“, dodao je Džoi.

Slična iskustva na TikToku

Korisnici TikToka brzo su podelili svoja slična otkrića:

  • „Pronašli smo razglednice iz 1940-ih, sada su u okviru na zidu u radnoj sobi.”
  • „Mi smo našli novine iz 1912. sa pričom o Titaniku, skoro da se nisu mogle pročitati.”
  • "Moja sestra je prilikom renoviranja porodične kuće pronašla pisma iz 50-ih, u kojima je prethodna vlasnica opisivala zlostavljanje u kući. Bila je užasnuta i spalila ih."

Tajna rupa u zidu

Neki TikTok korisnici ponudili su objašnjenje:

  • "U starijim kućama sa ložištima od uglja bilo je potrebno provetravanje. Verovatno je ovo zatvoren otvor za ventilaciju, visok na spratu, iznad vrata spavaćih soba."

Drugi su dali praktične savete:

  • „Pogledajte ispod podnih dasaka, mi smo pronašli novčić u zidovima. U našim ventilacijama takođe su bile novine.“
  • „Stavite današnje novine unutra i zapečatite, neka budu za buduće vlasnike.”

Renoviranje u rekordnom roku

Šarlot i Džoi priznaju da je posao ogroman:

“Odmah smo počeli da skinemo milion slojeva tapeta... stvarno se pitamo, da li su zaista morali da menjaju tapete bar 50 puta pre nego što su se iselili?”

