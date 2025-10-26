Slušaj vest

Gledaoci su izdali hitno upozorenje svima koji planiraju da gledaju novu dokumentarnu seriju koja, prema njihovim rečima, ostavlja ljude nesposobnim za normalno funkcionisanje. Reč je o seriji "True Haunting", novom Netfliksovom natprirodnom trileru koji je mnoge naterao da spavaju sa upaljenim svetlima.

Zasnovano na stvarnim svedočenjima

Serija, koja je na striming platformu stigla 7. oktobra, bavi se pričama o okultnom, ali sa jednim važnim preokretom. Iako na prvi pogled deluje kao još jedan dokumentarac o paranormalnom, prepuna je jezivih scena i "jump scare" trenutaka koji bi mogli da pariraju svakom horor klasiku.

U galeriji pogledajte kadrove iz serije True Hanting:

1/5 Vidi galeriju Scene iz horor serije True Hanting Foto: Printscreen/Youtube/Netflix

Najjeziviji deo? Serija je zasnovana na intervjuima sa stvarnim ljudima koji tvrde da su im se natprirodni susreti prikazani u seriji zaista dogodili. Zbog toga su mnogi gledaoci na društvenim mrežama podelili svoja iskustva tokom gledanja.

"Nisam spavao kako treba od druge epizode,“ napisao je jedan korisnik. Drugi je dodao: "Nema šanse da ugasim svetla i ovo gledam noću." Za mnoge je ovo serija koja se gleda isključivo po danu.

Kritičari hvale pristup Džejmsa Vana

Iza serije od pet epizoda stoji Džejms Van, majstor horora poznat po franšizama "The Conjuring" i "Insidious". Njegov prepoznatljiv stil oseća se i ovde, što su primetili i brojni kritičari koji su seriju uglavnom pozitivno ocenili.

"Ima dosta prepoznatljivih poteza Džejmsa Vana. Ili je bio prilično uključen, ili su reditelji bili inspirisani njime. Ovo je daleko od prve Netfliksove dokumentarne drame paranormalnog horora, ali možda je najbolja do sada", napisala je Karina Adelgard sa portala Heaven of Horror.

S njom se složio i Džo Keler sa sajta Decider: "True Haunting dobro kombinuje scenarističke rekonstrukcije i stvarne intervjue o ovim paranormalnim susretima, što je prava retkost u žanru horor dokumentarnih serija."

Stvarne priče i podeljena mišljenja

Prve epizode prate studenta Krisa Dičešarea, kojeg je duh mučio u njegovoj studentskoj sobi u Njujorku 1980-ih. Zatim se radnja premešta na porodicu Miler, koja renovira viktorijansku kuću u Solt Lejk Sitiju, samo da bi otkrila da je opseda zlonamerna sila. U istragu se uključuju i poznati istraživači paranormalnog, Ed i Lorin Voren.

Ipak, iako su gledaoci i većina kritičara oduševljeni, nisu svi fanovi zadovoljni.

"Još jedna u dugom nizu trajno popularnih, ali tipično loših ‘istinitih priča’ o opsedanjima, ali sada sa uglađenim, kinematografskim sjajem preko tih rekonstrukcija."

Ako se osećate dovoljno hrabro i želite sami da proverite o čemu je reč, serija True Haunting dostupna je za gledanje na Netfliksu.

Pogledajte video: Zašto su Netflix, HBO i Amazon izbojkotovali "Zvuk slobode"