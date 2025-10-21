da li ste zanli

U nedelju, 19. oktobra, svet je ostao u šoku kada su lopovi upali u muzej Luvr u Parizu i ukrali osam istorijskih dragulja iz slavne kolekcije francuskih krunskih dragulja u Galereji Apolo.

Prema izveštaju Le Parisien, među ukradenim predmetima su bile safirske i dijamantske krune, ogrlice i minđuše kraljice Mari-Amelije i Hortense. Tu su bile i biserno-tijara imperatrice Eugenie, smaragdna ogrlica i minđuše iz kolekcije Marie-Louise, relikvijarna broš i mašnica sa haljine imperatrice Eugenie. Ovi predmeti su označeni kao dragulji neprocenjive vrednosti.

Pogledajte u galeriji kako izgleda nekoliko ukradenih predmeta:

1/6 Vidi galeriju Lopovi su iz čuvenog francuskog muzeja Luvr u Parizu ukrali nakit vredan milione evra. Ukradeno je osam predmeta, uključujući dijademe, ogrlice, minđuše i broševe. Foto: Kurir/A.S.

Regent dijamant – dragulj koji je izbegao lopove

Ipak, Regent dijamant, jedan od najpoznatijih dragulja na svetu, nije dirnut. Sa svojih 140,6 karata, kamen koji potiče iz Indije, vekovima se smatra ukletim. Legenda kaže da ga je pronašao rob 1701. godine, a zatim ubijen od strane kapetana broda koji je obećao da će mu pomoći da pobegne iz zemlje dok je dijamant sakriven u njegovoj nozi.

Regent dijamant koji nije ukraden iz Luvra, a samtra se ukletim Foto: History and Art Collection / Alamy / Profimedia

Dijamant je potom stigao u Englesku, isečen u nekoliko manjih delova, od kojih je jedan prodat Filipu II, regentu Luja XV, po kome je dijamant i dobio ime. Tokom vekova, bio je ukras u krunama za kraljevska krunisanja Luja XV i Luja XVI, a nosila ga je i Marija Antoaneta u jednoj od svojih kapa.

Kada je počela Francuska revolucija, Marija Antoanetai Luj XVI su pogubljeni, a dijamant je nestao. Nakon što je pronađen na tavanu u Parizu, završio je kod Napoleona Bonaparte, koji ga je stavio na mač. Poput francuskih monarha, i Napoleon je završio nesrećno, umro je 1821. godine u egzilu na ostrvu Svete Jelene.

Nepoznata odluka lopova

Pariska tužiteljka Laura Bekuau priznala je da je još nepoznato zašto lopovi nisu uzeli Regent dijamant:

„Nemam objašnjenje. Tek kada budu uhapšeni i suočeni sa istragom, znamo kakva je bila njihova instrukcija i zašto nisu ciljali taj dragulj.“

Ostaje misterija da li je legendom obavijen Regent dijamant zaista uklet ili su lopovi imali neki drugi razlog da ga ostave netaknutim.

