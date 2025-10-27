Slušaj vest

Kada dođe praznični period na malim ekranima obavezan je i božićni film "Čudo u 34. ulici". Ovaj divan praznični film priča priču o maloj devojčici i advokatu koji moraju da dokažu da čovek koji tvrdi da je Deda Mraz zaista to i jeste.

Originalno je objavljen 1947. godine, a 1994. snimljen je i novi nastavak u kojem je ulogu Krisa Kringla tumačio Ričard Atenboron. Iako mnogi od nas vole toplu i dirljivu priču, postoji jedna scena zbog i onima sa najtvrđim srcima krenu suze.

Dirljiva scena sa gluvom devojčicom

Ovaj dirljivi trenutak dešava se u sceni u kojoj gluva devojčica dolazi da sedne u krilo Deda Mraza (Krisa Kringla) u robnoj kući Koul. Kada je Deda Mraz upita šta želi za Božić, njena mama mu kaže da je mala Sami gluva i da samo želi da sedne u krilo Deda Mrazu.

Međutim, Deda Mraz tada počinje da komunicira sa njom na znakovnom jeziku, govoreći joj: "Ti si veoma prelepa mlada dama."

Zatim ju je upitao kako se zove, a onda zajedno znakovno pevaju stihove pesme "Jingle Bells". Mala devojčica je oduševljena, a njena mama, kao i svi mi, počinju da plaču.

Posebnost scene: mala Sami Kriger

Ispostavilo se da je scena još posebna jer je u njoj glumila prava Samanta Kriger. Sami je imala pet godina u vreme snimanja, druga je od troje gluve dece Džeja i Linde Kriger, koji su takođe gluvi. Kasting odeljenje je pronašlo Sami na audiciji u Čikagu, koja je delimično sponzorisana od strane lokalnog centra za gluve.

Iskustva sa snimanja

- Bilo je stvarno zabavno biti u filmu. Biti sa Deda Mrazom i videti sve te igračke bilo je najbolje, ispričala je Sami ranije za Los Angeles Times.

Samanta Kriger u filmu Čudo u 34. ulici Foto: 20thCentFox Collection / Everett / Profimedia

- Iskustvo je bilo predivno, stvarno sjajno. Ljudi iz produkcije Džona Hjua su se prema Sami ponašali kao prema kraljevskoj ličnosti, dali su joj prikolicu sa zvezdom na kojoj je bilo njeno ime, što ju je učinilo posebnom. Moja žena je imala pomešana osećanja, kao i ja u početku, ali ako ona odluči da ponovo nešto ovako uradi, bićemo podrška, istakao je njen otac.

Zanimljivosti iz filma

Režiser filma Les Mejfild rekao je da mu je ta scena "izvukla srce iz grudi", a i Ričard Atenboro je bio veoma dirnut. On se prisećao da nije prethodno vežbao sa malom Sami, pa je njeno iznenađenje u sceni bilo pravo.

- Kad sam joj znakovnim jezikom pitao: "Kako se zoveš?", njeno iznenađenje na licu bilo je iskreno. Posle scene mi je znakovno zahvalila. Pa, nisam mogao da izdržim, to me je potpuno dirnulo, rekao je za Los Angeles Times.

