Slušaj vest

Do novembra ima još samo nekoliko dana. Neki znaci horoskopa bolje da se pripreme za ono što sledi jer bi mogli osetiti snažnu finansijsku krizu. Ipak, neki pripadnici Zodijaka mesec će završitit punih novčanika.

Ovan (21. mart – 19. april)

Horoskopski znak Ovan
Ovan Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Novembar donosi neočekivane prilike za zaradu, posebno kroz dodatne poslove ili freelance angažmane. Budite oprezni sa velikim investicijama – postoji rizik od impulzivnih odluka. Na kraju meseca možete očekivati manju finansijsku stabilizaciju.

Bik (20. april – 20. maj)

Horoskopski znak Bik
Bik Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Za Bika je ovo mesec kontrolisane potrošnje. Ne ulazite u rizične investicije, ali moguće su male, sigurne dobitke kroz štednju ili pasivni prihod. Prati vas sreća u porodičnim finansijama – moguće su darovne uplate ili podrška.

Blizanci (21. maj – 20. jun)

Horoskopski znak Blizanci
Blizanci Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Blizanci ulaze u mesec finansijske nestabilnosti. Neplanirani troškovi mogu pojesti deo zarade. Savet: izbegavajte pozajmice i kupovine na kredit. Na sreću, krajem meseca mogu se pojaviti male prilike za dodatnu zaradu ako budete uporni.

Rak (21. jun – 22. jul)

Horoskopski znak Rak
Rak Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Rakovi će uživati u finansijskoj ekspanziji. Poslovne prilike ili povećanje plate su vrlo moguće, posebno kroz kreativne projekte ili investiranje u hobi koji može doneti prihod. Ovo je mesec kada možete ozbiljno povećati štednju.

Lav (23. jul – 22. avgust)

Horoskopski znak Lav
Lav Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Lavovi bi trebali biti oprezni – novembar donosi neočekivane troškove, moguće kroz porodične ili socijalne obaveze. Ipak, vaše poslovne ideje mogu doneti zaradu, ali samo ako ostanete fokusirani i ne rizikujete nepotrebno.

Devica (23. avgust – 22. septembar)

Horoskopski znak Devica
Devica Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Za Device je ovo mesec finansijske stabilnosti i kontrole. Male investicije u obrazovanje ili profesionalni razvoj mogu se isplatiti. Novac dolazi postepeno, ali sigurno, pa je idealno vreme da napravite budžetski plan i štednju.

Vaga (23. septembar – 22. oktobar)

Horoskopski znak Vaga
Vaga Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Vage će imati finansijski prosperitet, posebno kroz saradnju i partnerstva. Neočekivani prihodi ili bonusi su mogući. Savet: ne rasipajte novac na luksuzne kupovine – pametne odluke sada mogu obezbediti stabilnu budućnost.

Škorpija (23. oktobar – 21. novembar)

Horoskopski znak Škorpija
Škorpija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Škorpije ulaze u mesec sa finansijskim izazovima. Neplanirani troškovi ili problemi sa partnerom u poslu mogu vam zategnuti budžet. Potrebno je pratiti novac i dokumente, posebno ugovore i račune. Krajem meseca moguća je mala olakšica kroz dodatnu zaradu.

Strelac (22. novembar – 21. decembar)

Horoskopski znak Strelac
Strelac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Strelčevi su u srećnom finansijskom periodu. Prilike za dodatnu zaradu i bonuse dolaze neočekivano, ali zahvaljujući vašoj hrabrosti i energiji. Savet: ulaganja u obrazovanje ili putovanja sada se mogu pokazati vrlo profitabilnim.

Jarac (22. decembar – 19. januar)

Horoskopski znak Jarac
Jarac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Jarčevi bi trebali biti oprezni – novembar donosi potrebu za racionalizacijom troškova. Veće kupovine i krediti se ne preporučuju. Dobitak je moguć kroz dugoročne investicije, ali zahteva strpljenje i disciplinu.

Vodolija (20. januar – 18. februar)

Horoskopski znak Vodolija
Vodolija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Vodolije mogu očekivati neočekivane prilive novca, posebno kroz nekretnine, honorare ili nasleđe. Ovo je mesec kada možete riješiti dugove ili poboljšati finansijsku stabilnost, ali samo ako ostanete organizovani i ne rizikujete impulsivno.

Ribe (19. februar – 20. mart)

Ribe ulaze u finansijski napet period. Potrebno je pratiti troškove i izbegavati luksuzne i neplanirane kupovine. Savet: fokusirajte se na dugoročne ciljeve i štednju, a manji prilivi novca dolaze kroz posao ili dodatne projekte.

Ne propustiteZanimljivostiNedeljni horoskop od 20. do 26. oktobra: Ovnove čeka burna nedelja na poslu, Blizancima se javlja bivša ljubav, a Rakovima...
363993_shutterstock-2428658623_ls.jpg
ŽenaNeverovatni su ljubavnici, a nisu Škorpije: Muškarci rođeni u ovom znaku su najfatalniji u krevetu
Zodijački krug zelene boje - ilustracija
ZanimljivostiHoroskop Vasilise Volodine za 2026. godinu: Neko preispituje svaki segment života, a neko kreće stranputicom
Devojka u haljini na tufne kleči na pesku i grli pun Mesec
ŽenaOvi horoskopski znaci "padaju" na starije partnere: Dok drugi traže varnice, oni traže plamen koji traje!
191897.jpg

Devojke u ovom znaku mogu da nateraju svakog da se zaljubi u njih Izvor: TikTok/anna.halk