Slušaj vest

Do novembra ima još samo nekoliko dana. Neki znaci horoskopa bolje da se pripreme za ono što sledi jer bi mogli osetiti snažnu finansijsku krizu. Ipak, neki pripadnici Zodijaka mesec će završitit punih novčanika.

Ovan (21. mart – 19. april)

Ovan Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Novembar donosi neočekivane prilike za zaradu, posebno kroz dodatne poslove ili freelance angažmane. Budite oprezni sa velikim investicijama – postoji rizik od impulzivnih odluka. Na kraju meseca možete očekivati manju finansijsku stabilizaciju.

Bik (20. april – 20. maj)

Bik Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Za Bika je ovo mesec kontrolisane potrošnje. Ne ulazite u rizične investicije, ali moguće su male, sigurne dobitke kroz štednju ili pasivni prihod. Prati vas sreća u porodičnim finansijama – moguće su darovne uplate ili podrška.

Blizanci (21. maj – 20. jun)

Blizanci Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Blizanci ulaze u mesec finansijske nestabilnosti. Neplanirani troškovi mogu pojesti deo zarade. Savet: izbegavajte pozajmice i kupovine na kredit. Na sreću, krajem meseca mogu se pojaviti male prilike za dodatnu zaradu ako budete uporni.

Rak (21. jun – 22. jul)

Rak Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Rakovi će uživati u finansijskoj ekspanziji. Poslovne prilike ili povećanje plate su vrlo moguće, posebno kroz kreativne projekte ili investiranje u hobi koji može doneti prihod. Ovo je mesec kada možete ozbiljno povećati štednju.

Lav (23. jul – 22. avgust)

Lav Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Lavovi bi trebali biti oprezni – novembar donosi neočekivane troškove, moguće kroz porodične ili socijalne obaveze. Ipak, vaše poslovne ideje mogu doneti zaradu, ali samo ako ostanete fokusirani i ne rizikujete nepotrebno.

Devica (23. avgust – 22. septembar)

Devica Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Za Device je ovo mesec finansijske stabilnosti i kontrole. Male investicije u obrazovanje ili profesionalni razvoj mogu se isplatiti. Novac dolazi postepeno, ali sigurno, pa je idealno vreme da napravite budžetski plan i štednju.

Vaga (23. septembar – 22. oktobar)

Vaga Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Vage će imati finansijski prosperitet, posebno kroz saradnju i partnerstva. Neočekivani prihodi ili bonusi su mogući. Savet: ne rasipajte novac na luksuzne kupovine – pametne odluke sada mogu obezbediti stabilnu budućnost.

Škorpija (23. oktobar – 21. novembar)

Škorpija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Škorpije ulaze u mesec sa finansijskim izazovima. Neplanirani troškovi ili problemi sa partnerom u poslu mogu vam zategnuti budžet. Potrebno je pratiti novac i dokumente, posebno ugovore i račune. Krajem meseca moguća je mala olakšica kroz dodatnu zaradu.

Strelac (22. novembar – 21. decembar)

Strelac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Strelčevi su u srećnom finansijskom periodu. Prilike za dodatnu zaradu i bonuse dolaze neočekivano, ali zahvaljujući vašoj hrabrosti i energiji. Savet: ulaganja u obrazovanje ili putovanja sada se mogu pokazati vrlo profitabilnim.

Jarac (22. decembar – 19. januar)

Jarac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Jarčevi bi trebali biti oprezni – novembar donosi potrebu za racionalizacijom troškova. Veće kupovine i krediti se ne preporučuju. Dobitak je moguć kroz dugoročne investicije, ali zahteva strpljenje i disciplinu.

Vodolija (20. januar – 18. februar)

Vodolija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Vodolije mogu očekivati neočekivane prilive novca, posebno kroz nekretnine, honorare ili nasleđe. Ovo je mesec kada možete riješiti dugove ili poboljšati finansijsku stabilnost, ali samo ako ostanete organizovani i ne rizikujete impulsivno.

Ribe (19. februar – 20. mart)

Ribe ulaze u finansijski napet period. Potrebno je pratiti troškove i izbegavati luksuzne i neplanirane kupovine. Savet: fokusirajte se na dugoročne ciljeve i štednju, a manji prilivi novca dolaze kroz posao ili dodatne projekte.