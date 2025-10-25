Slušaj vest

Pronaći zaista dobru horor seriju neretko je gotovo nemoguć posao. Za razliku od trilera gde mogu da se "proberu" dobri naslovi, kada je reč o hororima, tvorci neretko zakažu, oslanjajući se na izlizane priče i "jump-scare" momente koji su prevaziđeni.

Ipak, izuzetaka ima, a i neke najave deluju više nego obećavajuće poput "It: Welcome to Derry", koju ne možemo da dočekamo.

No, ukoliko tražite nešto da "ubijete vreme", pre silnih premijera koje nas čekaju od kraja oktobra, a raspoloženi ste za dobre misterije i horore, izdvojili smo sedam naslova sa Netfliksa koji će vas definitivno držati prikovanim za ekrane.

1. "The Midnight Club" (2022)

Na prvom mestu je jedan od naših najvećih favorita. Ova serija definitivno je vredna gledanja, i verujte nam na reč da ćete biti gladni nastavka. "The Midnight Club" prati grupu teško bolesnih tinejdžera koji su smeštenu u misteriozni dom gde svake noći pričaju jezive priče — ali uskoro postaje jasno da se neke od njih možda zaista dešavaju. Granica između života i smrti, mašte i stvarnosti, potpuno se briše. Iza svega stoji majstor horora Majk Flanagan, pa očekujte napetost, emocije i dozu filozofije o životu i smrti.

Zašto gledati: Kombinuje horor i dramu na topao, ali jezivo efektan način — i tera vas da razmišljate dok se istovremeno ježite sve vreme zbog okolnosti i mračnih momenata. Inače, ova serija uvrštena je u Ginisovu knjigu rekorda nakon što je po broju jezivih scena u prvoj epizodi nadmašila sve do sada snimljene.

2. "Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities" (2022)

Giljermo del Toro, kralj mračne mašte, okupio je poznate režisere kako bi svako ispričao po jednu sablasnu priču iz njegovog “kabinetа čudesa". Svaka epizoda je drugačiji svet — od viktorijanskih noćnih mora do modernih košmara. Vizuelno predivno, a tematski uznemirujuće.

Zašto gledati: Svaka epizoda je mala umetnička horor poslastica — originalna, napeta i puna one del Torove prepoznatljive estetike koja spaja lepotu i strah.

3. "Brand New Cherry Flavor" (2021)

Mladu rediteljku Lisu, željnu uspeha u Holivudu, izdaje moćni producent — ali umesto osvete na klasičan način, ona se okreće mračnoj magiji. Sve što sledi je luda, halucinogena vožnja kroz svet prokletstava, mačaka i krvavih vizija.

Zašto gledati: Ovo je horor koji je istovremeno groteskan, se*si i potpuno nepredvidiv — kao da su Dejvid Linč i Kventin Tarantino zajedno režirali noćnu moru.

4. "The Haunting of Bly Manor" (2020)

Ovo je takođe jedan od naših favorita, zajedno sa "The Haunting of Hill House". Priča počinje tako što mladu guvernantu unajmljuju da brine o dvoje dece u prelepom engleskom dvorcu — ali kuća krije mračne tajne i duhove prošlosti koji ne miruju. Iako ima jezivih scena, ovo je i dirljiva priča o ljubavi, gubitku i oproštaju.

Zašto gledati: Ova priča je u isto vreme i potresna i zastrašujuća — savršen spoj gotičke romantike i suptilnog horora.

5. "Marianne" (2019)

Francuska horor serija o spisateljici koja otkriva da su likovi iz njenih knjiga oživeli — i da je zla veštica Marian stvarna. Njena noćna mora prerasta u opasnu stvarnost dok pokušava da spase sebe i svoje najbliže.

Zašto gledati: Ovo je jedan od najstrašnijih evropskih horora poslednjih godina — uz atmosferu koja vas podseća na "Egzorcistu" i "It".

6. "The Haunting of Hill House" (2018)

Porodica koja je odrasla u ukletoj kući suočava se sa traumama iz detinjstva kada se nakon mnogo godina ponovo okupe. Duhovi koje su mislili da su ostavili iza sebe možda nikada nisu otišli. Serija maestralno spaja horor sa dubokom porodičnom dramom.

Zašto gledati: Moderni horor klasik — istovremeno zastrašujuća, potresna i prelepo režirana.

7. "Midnight Mass" (2021)

Na izolovanom ostrvu, dolazak harizmatičnog sveštenika donosi niz čuda... ali i nešto mnogo mračnije. Stanovnici ubrzo shvataju da vera i užas mogu ići ruku pod ruku.

Zaštogledati: Postavlja teška pitanja o veri, spasenju i smrti — dok vas istovremeno drži u napetosti i ostavlja bez daha.

