Američki tiktoker Kris Stoks sproveo je zanimljiv eksperiment kako bi otkrio — ko je pametniji, Evropljani ili Amerikanci? Svoj “test znanja” realizovao je na ulicama, nudeći prolaznicima 20 dolara ukoliko tačno odgovore na šest pitanja iz opšte kulture.

Prvi učesnik bio je mladić iz Srbije, koji je samouvereno izjavio da smatra da su “Srbi, odnosno Evropljani pametniji”. Stoks je postavio ista pitanja i jednom Amerikancu, koji je iskreno priznao: „Ne mislim da su Amerikanci pametniji.“

Srbin briljirao u mini kvizu

Kako bi proverio ko će se bolje snaći, tiktoker je obojici postavio ista pitanja. Na prvo pitanje — koji je najveći okean na svetu — Srbin je odmah odgovorio tačno: Tihi okean.

Drugo pitanje glasilo je: Koja je najzastupljenija boja na zastavama sveta? Mladić je prvo rekao „crna“, ali se odmah ispravio i dodao „crvena“, čime je osvojio i drugi poen.

Na treće pitanje — Na kom kontinentu živi najviše ljudi? — odgovorio je bez razmišljanja: Azija.

Četvrto pitanje glasilo je: Koja država ima najveću površinu? Srbin je ponovo bio tačan — Rusija.

Amerikanac je uspeo da pogodi samo jedno pitanje — Šta znači skraćenica BDP (bruto domaći proizvod). Na poslednje pitanje, Koji je jezik sa najviše govornika na svetu, Srbin se kratko zamislio i odgovorio: engleski.

“To je opšte znanje”

Nakon završetka kviza, Kris Stoks ga je upitao kako zna sve te odgovore, a Srbin je jednostavno rekao:

„To je opšte znanje i besplatno je.“

Na kraju eksperimenta, tiktoker se nasmejao i zaključio:

„Izgleda da su Evropljani zaista pametniji.“

Reakcije publike na društvenim mrežama

Video eksperiment američkog tiktokera izazvao je lavinu komentara na mrežama, a većina se našalila, ali i podržala srpskog učesnika:

„Čovek sa sandalama i čarapama – 100% Srbin!“

„To je besplatno. Svi to znaju.“

„Nikola Tesla je bio Srbin!“

„Ja rekoh, sad će nas obrukati…“

„Kako znaš sve ovo? A u stvari, to je osnovno znanje.“

