Od davnina, mačke su smatrane neverovatnim stvorenjima. U starom Egiptu, poštovane su kao svete životinje - zaštitnice domova od negativne energije, a bile su i simboli izobilja.

Čak i danas, mnogi intuitivno osećaju da mačka nije samo kućni ljubimac, već poseban član porodice sa suptilnim moćima.

Moć mačjeg predenja

Naučnici su otkrili da mačje predenje povoljno utiče na ljude. Njegova frekvencija (25–150 Hz) dobro utiče na kosti i mišiće, a smanjuje stres - predenje smiruje nervni sistem. Proverite zašto mačka voli da sedi na svom vlasniku.

moć mačjeg predenja Foto: Kari Nilsen / Alamy / Profimedia

Uticaj mačke na ljudsku auru

Mnogi duhovni učitelji kažu da mačke mogu da vide ono što je skriveno ljudskom oku – energetska polja, svetlost ili senke duše. Često sede na bolnom delu tela ili kod nekoga ko je emocionalno iscrpljen. Na taj način čiste auru, apsorbuju napetost i štite od negativnih uticaja.

Moć kosmičkog porekla

Ezoterijske tradicije kažu da mačke potiču iz drevne liranske zvezdane civilizacije. Ova bića su bila veoma razvijena, harmonična i duhovno moćna, poznata po svojoj sposobnosti da se povežu sa drugim oblicima života. Veruje se da su današnje mačke njihovi zemaljski predstavnici - sa misijom da pomognu čovečanstvu da se seti svoje prave duhovne prirode.

Moć kosmičkog porekla mačaka Foto: Shutterstock

Mačke su putnici duše

Neke duhovne tradicije kažu da se ne reinkarniraju samo ljudi. Određene duše biraju da se inkarniraju kao mačke tokom svog putovanja - da bi doživele svet kao posmatrači, zaštitnici i pratioci čovečanstva. Zato često vidimo neobičnu dubinu u očima mačaka - kao da znaju više nego što pokazuju. Proverite zašto mačka ima 9 života.

Koja je mačja moć na Zemlji

Mačke nisu došle na Zemlju samo da nam prave društvo ili nas zabavljaju. Njihova misija je da uravnoteže energiju prostora, zaštite domove od nevidljivih sila i otvore naša srca ljubavi. One nas uče miru, prisustvu i poverenju u život.

Foto: Kurir/I.R.

Dakle, zašto je dobro imati mačku?

1. Isceljuje i umiruje svojim predenjem.

2. Čisti i jača vaše energetsko polje.

3. Štiti od nevidljivih uticaja.

4. Postaje duhovni pratilac na putu rasta.

5. Uči vas nežnosti i bezuslovnoj ljubavi.

Mačka nije samo kućni ljubimac. Ona je živi most između svetova, mudro i suptilno biće. Kada je dočekamo u svoj dom, otvaramo vrata miru, zaštiti i duhovnoj povezanosti.

