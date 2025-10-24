da li ste znali

Tehnike vantelesne oplodnje (IVF i ICSI) postaju sve češće širom sveta zbog problema sa neplodnošću. Iako se pažnja obično usmerava na stopu uspeha i moguće rizike za majku i bebu, jedno pitanje koje povremeno budi interesovanje jeste: da li metod oplodnje utiče na pol deteta?

Podaci studije

U britanskoj analizi za period 2000–2010, koja je obuhvatila više od 106.000 beba začetih korišćenjem različitih ART (tehnologija potpomognute reprodukcije) metoda, prosečan udeo muških beba nakon IVF-a bio je ~52,1%.

Kod IVF metode, udeo muških beba bio je ~0,521 ± 0,0056, dok je kod ICSI-ja zabeležen nešto manji udeo muških beba (~49,3%).

Velika studija u Kini (121.247 beba) pokazala je da je udeo muških beba u postupcima vantelesne oplodnje (IVF/ICSI) bio 51,8%, ali kod transfera embriona u stadijumu blastociste (>4–5 dana) udeo muških beba je bio veći (~54,9%).

Uticaj tipa transfera embriona

Analiza 27.158 slučajeva nakon transfera jednog svežeg embriona pokazala je:

IVF: 53,1% muških beba

ICSI: 48,2% muških beba

Transfer zamrznutih embriona (FET) u 9.217 porođaja dao je:

IVF: 53,7% muških beba

ICSI: 50,1% muških beba

Primer: u 1.210 slučajeva transfera zamrznutih blastocista, zabeležen je udeo muških beba od 55,1%.

Šta uzrokuje razlike među polovima?

Razlike su relativno male, ali neki faktori mogu uticati na nešto veći broj muških beba:

Različna stopa razvoja muških i ženskih embriona

Uslovi kulture embriona u laboratoriji

Izbor embriona za transfer

Specifične reproduktivne procedure (IVF naspram ICSI, sveži naspram zamrznutih embriona, transfer blastociste naspram ranije faze) Šta ovo znači za buduće roditelje?

Odnosi su blizu 50:50 – iako određeni protokoli pokazuju manju preferenciju za muški pol, ništa ne garantuje pol deteta.

Pol se ne može odabrati IVF/ICSI metodom – planiranje pola na ovaj način nije pouzdano i u mnogim zemljama je pravno i etički problematično.

Razgovor sa stručnjakom – ginekologom ili embriologom može objasniti zašto se koristi određena metoda i kako određeni protokol može uticati na rezultate.

Podaci pokazuju da IVF i transfer blastociste mogu malo povećati udeo muških beba, ali razlike su male i za sada nisu dokazana metoda za predviđanje pola. Naučna istraživanja još uvek pokušavaju da razjasne razloge i moguće implikacije ovih razlika.

