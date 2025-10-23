Slušaj vest

Porodica Denardo spremala se za veliko putovanje, najpre na maraton u Nju Hempširu, a zatim u obilazak Njujorka. Sve svoje kućne ljubimce ostavili su kod kuće, ali jedan od njih imao je drugačije planove: mačak Rej Rej nije želeo da ostane zatvoren između četiri zida.

Nakon otprilike 160 pređenih kilometara, dok je porodični kombi jurio autoputem brzinom od oko 120 kilometara na sat, Denardovi nisu mogli da veruju. Naime, kada su se zaustavili na benzinskoj stanici, na krovu kombija ugledali su mačka.

„Vozili smo se oko dva sata i morali smo da stanemo. Moj muž je izašao da natoči gorivo i samo je uzviknuo: ‘Mačak je na krovu!’“, ispričala je Mara Denardo, prenosi „N1 Hrvatska".

„Bilo je neverovatno. Niko nije mogao da poveruje da je preživeo tako dugo putovanje, sa vetrom, rupama i gustim saobraćajem. A što je najčudnije uopšte nije bio uplašen, izgledao je kao da uživa“, dodala je ona.

Porodica je brzo shvatila da Rej Rej jednostavno mora da ostane s njima. Nakon kratkog zaustavljanja u prodavnici za kućne ljubimce, zvanično su ga uključili u svoju avanturu. Pratio ih je na maratonu, a zatim i u istraživanju njujorških ulica iz udobnog ranca na leđima, privlačeći poglede i osmehe prolaznika.

Mara je otkrila i kako je mačak uspeo da preživi svoju „ludu vožnju“: čvrsto se držao za prtljag pričvršćen na krovu, što mu je obezbedilo stabilnost i sigurnost tokom čitavog puta.

Fotografije i snimci hrabrog Rej Reja postali su pravi hit na društvenim mrežama, a ljudi širom zemlje oduševljeni su njegovom avanturističkom prirodom. „Bilo mu je odlično – doživeo je pravu avanturu“, rekla je Mara.

Rej Rej je dokaz da i najneočekivaniji saputnici mogu postati zvezde putovanja – posebno kada je reč o mačku koji odluči da doživi autoput na svoj način.

(Kurir.rs/ Nova)

