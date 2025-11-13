Slušaj vest

"Tokom mojih putovanja Evropom, imao sam prilike da vidim zaista dosta neobičnih mesta, ali, mesto u koje sam upravo sada krenuo, nešto je što čovek teško, bilo gde na planeti, može da vidi. Kako samo opisati brdo na kojem se nalazi pola miliona krstova? Mesto gde svaki kamen, svaka staza, svaki milimetar zemljišta prekrivaju religiozni simboli. Mesto koje je sovjetska vlada pokušala bagerima da uništi tri puta, a ono se uvek iznova vraćalo, još jače i impresivnije nego pre", rekao je Robert Dacešin na početku Jutjub snimka kojim je ovo mesto dočarao gledaocima.

U pitanju je Brdo krstova u Litvaniji, a Robert je istakao da je, bez dileme, jedno od najneobičnijih mesta koje postoji u čitavoj Evropi.

"Do ovog mesta, smeštenog na 12 km severno od grada Šjauljaja, stiže se iz Rige, prestonice Letonije. Nakon nešto manje od dva sata vožnje i ulaska u Litvaniju, dolazimo do ove lokacije. Brda visoka 10 metara prekriva neverovatna kolekcija krstova svih veličina, od onih minijaturnih veličine prsta, do onih monumentalnih, visokih po nekoliko metara. E sad, neko će reći pa ovolika količina krstova može da se vidi i na nekom većem groblju negde u svetu, ali razlika je ta što ovde ne leže mrtvi ljudi. Ovo je prosto jedno versko mesto i ništa više", rekao je Robert.

Robert Dacešin na Brdu krstova Foto: Printscreen/Youtube

Svetski putnik Robert Dacešin posetio je Brdo krstova.

"Nemate osećaj o broju krstova koji su ostavljeni. Neki su baš minijaturni, neki idu nekoliko metara uvis. Dosta analiza, dosta istraživanja je rađeno, dosta brojanja, ali ono najnovije, od pre nekoliko godina kaže da čak pola miliona krstova leži ovde, što zaista mnogo govori o tome koliko se ovo mesto čuva. Što je najfascinantnije, niko ga ne čuva osim ljudi, nije pod zaštitom države, nije deo neke nevladine organizacije", rekao je Robert i dodao:

"Ljudi se sami brinu, sami dolaze ovde, krst možete da ostavite na bilo koje mesto, nema zabranjenih ili dozvoljenih mesta, što je zaista baš, baš impresivno. Ipak, ono što čini ovo mesto još impresivnijim je činjenica da niko sa sigurnošću ne zna kada je počelo i kako je zapravo došlo do ove tradicije. Ipak, postoji jedna priča koja se uzima kao zvanična, a moj lokalni drugar će vam reći nešto više o tome", ispričao je Robert.

Klikom na link pročitajte kako je izgledalo putovanje Roberta Dacešina u prvu hrišćansku zemlju na svetu.

Brdo krstova Foto: Printscreen/Youtube

Zašto je ovo mesto preplavljeno krstovima?

Stanovnik ovog mesta nas je vratio u 19. vek.

"Nalazimo se na najduhovnijem i najsvetijem mestu. Prvo, počinjemo s tim vekom, kada je litvanski i poljski narod pružao otpor Ruskom carstvu preko raznih ustanaka i pobuna kako bi se borili za svoju nezavisnost. I nažalost, dve od ovih pobuna koje su se dogodile u godinama 1831. i 1863. bile su neuspešne. Mnogo ljudi je izgubilo živote u tom procesu", rekao je lokalac i dodao:

"Litvanci i Poljaci su oduvek bili veoma religozni. Želeli su propisno da kažu 'Zbogom' svojim izgubljenima i voljenima, ali mnogo tela nije vraćeno, niti je pronađeno. Tako da, kako bi propisno ispratili odlazak njihovih duša, počeli su da dolaze na Sveto Brdo i ostavljaju krstove ovde, u čast sećanja na njih. Dakle, na početku je bilo samo oko 5.000-10.000 ostavljenih krstova i onda kroz naredni period, ostavljeno je manje novih krstova", ispričao je stanovnik.

Bonus video: Svetilište u Nišu na kome se 500 godina dešavaju čuda