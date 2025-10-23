Slušaj vest

Dnevni horoskop za 23. oktobar. Donosimo vam detaljnu astrološku prognozu za sve znake horoskopa. Evo šta su zvezde predvidele pripadnicima Zodijaka ovog četvrtka.

OVAN

Danas vas očekuju povoljne vesti od saradnika iz inostranstva. Pred vama je početak unosne saradnje. Slobodnim Ovnovima ovog dana predstoji ljubav na prvi pogled. Očaraće vas jedan izuzetno šarmantan Lav ili Vaga. Mogući problemi s koncentracijom.

BIK

Osmislite rezervni plan jer može doći do prepreka u vašim pregovorima s partnerima. Postoji mogućnost nesporazuma. Slobodne Bikove danas može da fascinira jedna osoba u znaku Škorpije. Pred vama je novi početak. Slaba tačka su vam nervi i psiha.

BLIZANCI

Planetarni aspekti u polju karijere mogu vas učiniti subjektivnim u proceni situacije i dovesti do previda. Realnije sagledajte partnera. U suprotnom, možete se razočarati. Bolovi u stomaku. Obratite posebnu pažnju na ishranu.

RAK

Rakovi koji se bave menadžmentom ili rade s klijentima mogu da očekuju veliki uspeh i porast popularnosti. Finansijski dobitak. Vaš odnos s partnerom prolazi kroz lep i harmoničan period. Sledi sve veće zbližavanje. Neka na vašoj trpezi bude više voća i povrća.

LAV

Iskoristite ovaj dan da osmislite rezervni plan jer postoji mogućnost da se pojavi problem zbog probijanja krajnjeg roka. Lavovi koji su u vezi mogu uspešno da prevaziđu nesuglasice u odnosu s partnerom. Više pažnje posvetite relaksaciji.

DEVICA

Ukoliko radite u prosveti ili se bavite pisanjem, ovaj period može vam doneti veliki uspeh. Napredak u karijeri. Negativan komentar partnera vas je izbacio iz takta i prenaglili ste u reakciji. Potrudite se da to ispravite. Pokušajte da regulišete ishranu, izbacite grickalice i slatkiše.

VAGA

Neko od vaših kolega gradi rivalski odnos s vama. Do vas mogu dopreti neke spletke koje širi o vama. Vage koje su u vezi danas mogu imati nesuglasice s partnerom. Na sreću, negativna atmosfera neće potrajati. Problemi s venama nisu tako bezazleni kao što vam se čini.

ŠKORPIJA

Svojim vrednim radom i zalaganjem ostvarujete natprosečne rezultate. Očekujte pohvale od nadređenih. Škorpije koje su u vezi mogu da prođu kroz kratkotrajnu krizu poverenja. Ljubomorne scene. Hronične bolesti bi mogle da vam naprave pometnju.

STRELAC

Uspeh u trgovini i poslovanju sa inostranstvom obeležiće ovaj period. Mudrim poslovnim potezom ostvarićete znatan dobitak. Strelčevi koji su u vezi posvetiće se više partneru. Očekuje vas zajedničko putovanje. Promenljivo vreme će vam uticati na psihu i izazvati promene raspoloženja.

JARAC

Glavno obeležje ovog dana mogu biti povoljne vesti od jednog poslovnog saradnika. Pred vama se otvara nova perspektiva. Sve više vas privlači osoba koju poznajete preko posla. Moguća je tajna ljubavna veza. Nekoliko puta ste počinjali i prekidali dijetu. Istrajte do kraja.

VODOLIJA

Pred vama se otvara nova mogućnost, nov izvor prihoda. Neki hobi biste mogli da pretvorite u pravi biznis. Slobodne Vodolije mogu da se zaljube na prvi pogled u jednu osobu u znaku Lava ili Blizanaca. Problemi s vidom koje imate već duže vreme zahtevaju od vas da se time ozbiljno pozabavite.

RIBE

Iskoristite povoljan period da u znatnoj meri unapredite finansije. Uspeh u saradnji sa inostranstvom. Slobodne Ribe očekuje početak nove ljubavne veze. Budite realniji u proceni da se ne biste razočarali. Bolovi u stomaku se ponavljaju periodično.