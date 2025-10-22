Slušaj vest

Poznato letovalište San Sebastijan na obali Biskajskog zaliva, čuveni po svojim zlatnim plažama i kristalnom moru, planira da uvede niz novih pravila kako bi sačuvalo svoj prelepi prirodni ambijent.

Gradsko veće San Sebastijana najavilo je zabranu pušenja na svim plažama, što postaje sve češća praksa u Španiji. Ako se predlog usvoji, San Sebastijan će postati drugi grad u baskijskoj regiji koji je potpuno zabranio pušenje na plažama – posle Zarauca.

Nova pravila za kućne ljubimce

Uz zabranu cigareta, gradske vlasti planiraju i nova ograničenja za pse. Tokom letnjih meseci, vlasnici će moći da šetaju pse po plažama samo od 21 časa do ponoći.

Ranije je bilo dozvoljeno da se psi šetaju na javnim plažama u periodu od 1. septembra do 30. maja u bilo koje doba dana.

San Sebastijan u Španiji Foto: María-José Furió / Alamy / Profimedia

Tišina uz more

Zbog sve većeg broja pritužbi na buku, zvučnici i glasna muzika mogli bi uskoro da postanu deo liste zabranjenih stvari na plažama San Sebastijana.

Grad trenutno sprovodi javnu raspravu – stanovnici mogu da iznesu svoje mišljenje o predloženim pravilima od 20. oktobra, a cilj je da nova pravila stupe na snagu do juna 2026. godine.

San Sebastijan u Španiji Foto: Japhotos / Alamy / Profimedia

Plaže koje su osvojile Španiju

San Sebastijan ima tri glavne plaže – La Concha, Ondarreta i Zurriola.

Prošle godine, prema istraživanju magazina Which?, ovaj grad je proglašen „najboljim primorskim mestom u Španiji“, sa impresivnim rezultatom od 88 odsto zadovoljstva. Posebno su visoko ocenjeni kvalitet plaža, sigurnost, gastronomska ponuda i izgled šetališta.

Najpoznatija plaža, La Concha, smeštena je odmah pored starog dela grada i prepoznatljiva je po svom školjkastom obliku.

Ondarreta je mirnija i idealna za porodice, dok je Zurriola popularna među surferima zbog snažnijih talasa.

Palma zabranjuje „party brodove“

Palma de Majorka Foto: You tube printscreen

Slične mere za očuvanje reda i mira najavljene su i na Majorki, u gradu Palma.

Gradonačelnik Haimé Martínez Ljabrés najavio je potpunu zabranu popularnih žurki na brodovima koje su godinama bile magnet za turiste. Od sledeće sezone, „party brodovi“ više neće moći da pristaju duž gradske obale, a vlasti zajedno sa Upravom balearskih luka (APB) rade na načinu sprovođenja novih pravila.