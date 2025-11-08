Slušaj vest

Od Svetog Jovana Zlatoustog do starca Tadeja, sveti oci nas uče da jezik može biti izvor blagoslova ili prokletstva, a psovka otvara vrata duhovnim iskušenjima.

U savremenom govoru psovka se često koristi olako – iz navike, u ljutnji ili čak iz šale. Međutim, pravoslavna crkva na psovanje ne gleda kao na bezazlenu pojavu, već kao na ozbiljan greh reči, koji ostavlja duhovne posledice.

Apostol Pavle nas opominje:

– Nikakva ružna reč da ne izlazi iz usta vaših, nego samo dobra za izgrađivanje, da donese blagoslov onima koji slušaju. (Efescima 4,29)

Sveti Apostol Pavle, freska u manastiru Sopoćani,13. vek Foto: akg-images / akg-images / Profimedia

Ovim rečima jasno nam se stavlja do znanja da jezik treba koristiti za dobro, a ne za vređanje, huljenje i proklinjanje.

Psovke posebno postaju teže kada sadrže bogohuljenje – psovanje Boga, Bogorodice, svetitelja ili svetih stvari. To Pravoslavlje vidi kao težak greh. Sveti Jovan Zlatousti kaže:

– Nepristojna reč je kao otrov koji se baca drugome, ali najpre truje onoga koji je izgovara. U psovci se najčešće spominju svetinje – ono što bi trebalo da čuvamo sa najvećim poštovanjem.

Psovanjem svetoga, čovek doslovno huli na ono što je Božje, a to je – kako nas uči crkveno predanje – uvreda samom Duhu Svetome. Gospod Hristos kaže:

Pravoslavna duhovnost nas uči da pazimo na svoje reči kao na dela. Psovka kvari međuljudske odnose, donosi nemir i otvara vrata duhovnim iskušenjima. Starac Tadej Vitovnčki govorio je:

otac Tadej Foto: Printcsreen/Youtube

– Kakve su ti misli, takav ti je život. Isto važi i za reči. Borba protiv psovanja nije laka, ali je moguća. Ona je deo duhovne borbe za čistotu srca i blagoslov u životu. A onaj ko čisti svoj jezik, čisti i svoj put ka Bogu.

MOLITVA ZA OČIŠĆENJE OD GREŠNIH REČI

– Gospode Isuse Hriste, Sine Božiji, očisti me grešnog(og) od svake rđave reči, psovke i bogohuljenja. Daj mi duha smirenja, obuzdaj moj jezik i očisti srce moje. Neka usta moja govore Tvoju slavu, a ne sablazni. Nauči me da ćutim kada dolazi gnev i da govorim samo ono što je Tebi ugodno. Po milosti Tvojoj, oslobodi me sile zloga i daj mi snage da više ne grešim rečima. Amin.

