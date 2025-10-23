Slušaj vest

Jedan od najsvežijih "prenkova" je objavljen na TikToku profilu @joker__riyadh4, a sve se odigrava u liftu.

Drama na malom prostoru
Na početku, vidimo da u lift ulazi čovek sa zvučnikom, dok se unutra već nalaze devojka i muškarac u crnoj majici.


Čovek uključuje muziku i insistira da devojka pleše sa njim - što ona “nevoljno” čini. Muškarac u crnoj majici posmatra scenu i ne meša se. Zatim, u lift ulazi mladić koji dobija sličnu “komandu” za ples, ali odbija da se povinuje. Sekund kasnije, dobija udarac u glavu i pada na pod!

Muškarac u crnoj majici je zaprepašćen, a onda je usledila kulminacija okrutne “šale”. Pogledajte u videu šta se tačno dogodilo.

Inače, na pomenutom TikTok profilu možete pogledati još “prenk” snimaka, a ovaj je izazvao najviše pažnje i brojne komentare korisnika.

