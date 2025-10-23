Slušaj vest

Prvi dejt pretvorio se u noćnu moru kada je bogata Teksasanka Kristina Čejmbers (34) svojim Porscheom 911 Carrera udarila i usmrtila Džozefa Makmalina (33), a sada tvrdi da nije kriva, jer su za nesreću odgovorne njene skupe Louboutin štikle.

Nesreća na ulicama Hjustona

Tragedija se dogodila 19. aprila 2023. godine u Hjustonu. Makmalin je upravo izlazio iz poznate poslastičarnice sa svojom pratnjom, Bri Anom Iturino, kada ga je Čejmbers, navodno vozeći brzinom od oko 110 km/h, pokosila na trotoaru.

Prema saopštenju policije, Kristina je izgubila kontrolu nad vozilom, udarila u ivičnjak, a zatim sletela sa kolovoza i udarila Makmalina, koji je od siline udarca odbačen čak devet metara u vazduh.

Makmalin je poginuo na licu mesta, dok su Kristina i njeni saputnici prevezeni u bolnicu.

fotografije nakon udesa Kristine Čejmbers Foto: KNOU11/youtube

Alkohol, kokain i “želja da se pokaže”

Istraga je pokazala da je Kristina bila teško pijana, sa 0,301 promila alkohola u krvi četiri puta više od dozvoljene granice. Policija je, prema pisanju Houston Chroniclea, pronašla i male kese kokaina u njenoj torbici i na zadnjem sedištu automobila.

Tužilac Endru Figliuci tvrdi da je kobne noći Čejmbers večerala u restoranu, a zatim obišla tri bara, popivši najmanje šest alkoholnih pića i konzumirajući drogu.

„Želela je da se pokaže svojim sportskim automobilom,“ rekao je tužilac, ističući da je vozila ogromnom brzinom na opasnoj krivini poznatoj po čestim nesrećama.

Odbrana: “Nisu krivi alkohol ni brzina – već Louboutin štikle”

U sudnici je odbrana iznela neobičan argument. Advokat Mark Tisen izjavio je da je nesreća bila „strašan, ali slučajan incident“ jer su Kristinine Louboutin štikle zapale za papučicu gasa i blokirale je.

„To je jedna od najopasnijih krivina u Hjustonu,“ dodao je Tisen, naglašavajući da su uslovi na putu dodatno pogoršali situaciju.

Porodica žrtve traži pravdu

Porodica tragično nastradalog Makmalina pokrenula je građansku tužbu protiv Kristine Čejmbers, zahtevajući milion dolara odštete zbog gubitka sina.

Makmalinova partnerka, koja je preživela užas, rekla je za Fox 26: „Bio je divan čovek, otišao je prerano.“

Suđenje u toku

Kristina Čejmbers je optužena za ubistvo iz nehata drugog stepena i izjasnila se da nije kriva. Ukoliko bude osuđena, preti joj zatvorska kazna od dve do dvadeset godina.

Njen advokat za sada nije komentarisao slučaj, ali javnost u Teksasu s nevericom prati suđenje koje je već nazvano — “slučaj Louboutin štikli”.