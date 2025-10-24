Da li ste sačuvali?

Da li ste sačuvali?

Ako ste odrastali u Jugoslaviji tokom 1970-ih i 1980-ih, velika je verovatnoća da ste živeli u stanu koji je izgledao gotovo isto kao onaj kod vaših komšija, rodbine ili prijatelja.

Ti domovi možda nisu bili luksuzni po današnjim merilima, ali su imali dušu, toplinu i prepoznatljiv stil koji i danas mnogima budi snažnu nostalgiju.

U gotovo svakom domu postojao je jedan poseban predmet koji je simbolisao prestiž, dobar ukus i gostoljubivost - luksuzna kristalna pepeljara.

Bez obzira na to da li su ukućani bili pušači ili ne, pepeljara je imala svoje posebno mesto – na polici, u vitrini ili na komodi. Iako je služila za pepeo od cigareta, često je korišćena i kao ukras ili posuda za sitnice. Kristalno staklo bilo je otporno na toplotu, pa je bilo idealan materijal za izradu pepeljara.

Gostima se pepeljara obično nudila uz šolju kafe i domaće kolače, a tokom praznika krasila je sto zajedno sa kristalnim čašama i čipkastim miljeima. Često se poklanjala za venčanja ili godišnjice braka, pa je skoro svako domaćinstvo imalo barem jednu.

Danas ih je retko gde moguće videti u modernim domovima. Malo ko ih je sačuvao od baka, deka ili rodbine, a oni koji ih još imaju, čuvaju ih kao dragocene uspomene na prošla vremena. Na društvenim mrežama mogu se naći oglasi u kojima se ove pepeljare prodaju po ceni od 20 do 30 evra, u zavisnosti od veličine i očuvanosti

